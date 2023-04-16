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Başkan Bozkurt: “Bu Ülke Şehit Ve Gazileri Sayesinde Geleceğe Güvenle Bakıyor ”

Esenyurt Belediyesi, Şehitler Haftası kapsamında gazi ve şehit ailelerini iftar yemeğinde ağırladı. İftarda gazi ve şehit aileleriyle birlikte oruç açan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bizler sizleri ne kadar onore etsek, ne kadar ağırlasak az kalır. Bu ülke varlığını şehit ve gazilerinin vatanseverliklerine borçludur. Onlar sayesinde birlik ve bütünlük içindeyiz ve onların fedakarlığı sayesinde geleceğe güvenle bakıyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Nisan 2023 Pazar 14:59
Başkan Bozkurt: “Bu Ülke Şehit Ve Gazileri Sayesinde Geleceğe Güvenle Bakıyor ”
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Ramazan ayında birlik ve beraberlik dolu iftar sofralar kuran Esenyurt Belediyesi, Şehitler Haftası dolayısıyla gazi ve şehit ailelerini iftar yemeğinde ağırladı. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Esenyurt Şube Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Avcılar Şube Başkanı Nurettin Ağaoğlu, Kadıköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Nihat Ceylan ve gazi ve şehit aileleri katıldı. Program sonunda Başkan Bozkurt’a katkılarından dolayı Esenyurt Muharip Gaziler Derneği tarafından flama ve Avcılar Muharip Gaziler Derneği tarafından 81 ilin şehitliğinden alınmış toprak takdim edildi.

“Aynı sofralarda olmak bizim coğrafyamızın güzelliklerinden bir tanesi“

İftar programında gazi ve şehit aileleriyle aynı sofrada olmaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Bozkurt, “Ülkesi için canını ortaya koyan şehitlerimizin çok sevgili aileleri ve ülkesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan gazilerimiz; hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki geldiniz. Bizler, sizleri ne kadar onore etsek, ne kadar ağırlasak az kalır. Bu ülke varlığını şehit ve gazilerinin vatanseverliklerine borçludur. Onlar sayesinde birlik ve bütünlük içindeyiz ve onların fedakarlığı sayesinde geleceğe güvenle bakıyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayı hem inancımız hem de geleneklerimiz gereği özel bir ay. Beraber oruç açmak, aynı sofralarda olmak bizim coğrafyamızın güzelliklerinden bir tanesi ve çok önemli bir örneği. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmasın ve kimseyi ailesinin karşısına boynu bükük göndermesin. Siz komşularımız için bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa yapacağız. İyi ki varsınız, iyi ki Esenyurtluyuz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)

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