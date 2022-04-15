Başkan Bozkurt : Batan Bir Belediyeyi Diriltiyoruz

Esenyurt Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. On yedi gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste, 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu bir sunum eşliğinde anlatan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçeye kazandırılacak yeşil alanlar, Kampüs Lise, Mahalle Konakları, Barış ve Kardeşlik Merkezi gibi önemli projeler hakkında da bilgi verdi. Mecliste gündem olan bir diğer konu da AKP grubunun hazırlamış olduğu denetim raporunun, İBB’nin raporundan kopyalanıp yapıştırıldığının ortaya çıkmasıydı. Bu konuya ilişkin Başkan Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’nin bir dilekçeyi dahi doğru yazamayan kişiler tarafından denetlenmesini hayretle izlediğini vurguladı. Esenyurt gibi büyük bir kentin meclisinde görev alan kişilerin buna uygun bir şekilde çalışması gerektiğini belirten Kemal Deniz Bozkurt, denetim raporunun nasıl hazırlanacağının bilinmesinin ve çözüm odaklı olunmasının gerekliliğinin altını çizerek “Tamamen ithamla dolu ve yanlış bilgilerden ibaret bir sunum izledim, çok üzüldüm. Belediye Başkanı olarak hiçbir şekilde faydalanmadım ve faydalanamayacağımı da anladım” ifadelerini kullandı.

SON ON YILDA İLK KEZ GELİR GİDERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Meclis toplantısında Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’nu sunan Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’nin son on yıllık bütçe gerçekleşmelerinde ilk defa sıfır ek ödenek ile gelirinin, giderinin üzerine çıktığını açıkladı. Başkan Bozkurt, önceki yıllarda ek ödenek alınmasına rağmen gerçekleşen giderin gelirden fazla olduğunu verilerle anlattı.

DERMAN ŞİRKETİ İLE İLGİLİ TEKLİF KABUL EDİLDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un, Esenyurt'ta müteahhitlerin yarım bırakarak kaçtığı inşaatların tamamlanması için belediyeye ait Derman Şirketi'nin sermayesinin 30 milyon liraya çıkarılması teklifi daha önce AKP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilmemişti. Meclise tekrar sunulan Başkanlık Teklifi, AKP’li meclis üyelerinin sayıca azınlıkta kalması üzerine CHP’li meclis üyelerinin 'Evet' oylarıyla kabul edildi. Derman Şirketi'ylle ilgili soruşturmaya iznin verildiğine değinen Başkan Bozkurt, “Hiç bağırmaya çağırmaya gerek yok. Burada negatif bir hava yaratarak bir sonuca gitmenin mümkün olmadığını hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“SATA SATA BİTİRDİNİZ,ALA ALA HİZMET EDİYORUZ”

Tahsilatta hedefledikleri miktarı tutturduklarını söyleyen Başkan Bozkurt, Esenyurtluların kaynaklarını en doğru şekilde kullandıklarını belirtti. Yanlış yönetim şeklini bitirdiklerinin altını çizen Bozkurt ayrıca AKP’li meclis üyelerinin kendi dönemlerinde hiç arsa satın almayıp aksine sürekli arsa satışı gerçekleştirdiklerini de verilerle sundu. Kendi dönemlerinde ise her yıl arsa alımı yapıldığını ifade eden Başkan Bozkurt, “Bizim asla kayıt dışı ekonomi ile işimiz olmaz, olmayacak. Asla ahlâksız işlere girmeyeceğiz, yanlışlıklara asla müsaade etmeyeceğiz. Sata sata bitirdiniz; biz borç ödeye ödeye, ala ala, hizmet ede ede geri dönüyoruz” dedi.

“BU NASIL BİR HAFIZA KAYBIDIR”

AKP grubunun, Esenyurt’ta ilk defa gerçekleşen ve edebiyat sanat alanından birçok önemli ismin de içinde bulunduğu Edebiyat ve Sanat Festivali’ni eleştirmesi üzerine kamuoyunun her şeyi gördüğünü hatırlatan Başkan Bozkurt, “Size daha önce de söyledim, bir tane sanatçıya dört yüz bin lira verdiniz. Burada siz tebrik ettiniz, çok güzel bir çalışma oldu dediniz, şimdi hiçbir şey yapılmamış diyorsunuz. Bu nasıl bir hafıza kaybıdır?” ifadelerini kullandı.

“PARİS BELEDİYESİ'Nİ DEVRETMİŞ GİBİ KONUŞMANIZ ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL”

AKP grubunun belediyeye hibe edilen araçların denetlenmesini istemelerine Başkan Bozkurt sert çıktı. Bozkurt, “Buraya çıkıp 'Maliye gelecek onların üzerine çökecek' demek, Esenyurtlulara yapılan en büyük hakarettir, yanlışlıktır. Bu şu demek: 'Ey bağış yapanlar, eğer siz bağış yaparsınız yarın maliye gelecek sizi inceleyecek!' demektir. Maliye kimsenin babasının uşağı değil. Bu devletin önemli bir kurumu. Onun kimi nasıl denetleyeceği kanunlarla belli ve eğer Esenyurtlulara bağışta bulunuyor diye maliye gidip bir kurumu denetliyorsa söylenecek bir şey yok. O zaman bu ülkede hukuk diye bir şey yok. Sizin bağış aldığınız firmaların üzerine maliye çökmüyor, Esenyurt Belediyesi’ne otobüs, minibüs, ambulans veren firmaları inceleyecekmiş. Bu nasıl bir akıldır, bu nasıl bir öz güven! Hangi öz güvenle bunu söylüyorsunuz, nasıl düşünüyorsunuz Esenyurt’u! Ben hayretle izledim. Esenyurt kamuoyunun bunu net anlaması lazım. Bu kötü niyet, bu direkt saldırmak. 15 yıl belediye başkanlığı yapmış bir süreçten geçtiniz ve personeli dahi kiralamış bir yönetimin gelip 'Efendim otobüs alın, kamyon alın' demesi abesle iştigalden başka bir şey değil. Batık bir belediyeyi bırakıp arkasından sanki Paris Belediyesi'ni devretmiş gibi konuşmanız anlaşılır gibi değil” şeklinde konuştu.

“SİZİN VERDİĞİNİZ TAHRİBATI BİZ ELLİ YILDA VEREMEYİZ”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un Faaliyet Raporu’nu sunması üzerine, AKP’li meclis üyeleri eleştirilerde bulundu. Eleştirilere yanıt veren Kemal Deniz Bozkurt, “Ben size bütçenin nasıl yönetilmesi gerektiğini anlattım ama dinlememişsiniz. Doğru, sizin yaptığınız tahribatı biz elli yılda yapamayız” dedi. Belediyeciliğin sadece bina yapmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Bozkurt, “Amasya’dan soğan alınan bir yere, damızlık şirketinden soğan alındığını yazmanız ne kadar yanlış ve ezbere iş yaptığınızın, incelemeden maksatlı bir şekilde sadece birilerini karalamak için iş yaptığınızın çok önemli bir göstergesi” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)