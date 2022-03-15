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Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle Çanakkale'yi Anlattı(VİDEOLU)
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Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle Çanakkale'yi Anlattı(VİDEOLU)

Esenyurt Belediyesi Çanakkale Zaferinin 107. yılında Şehit Erol Olçok Kültür Merkezinde muhteşem bir programla Çanakkale şehitlerini yâd etti. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt Osmanlı komutanlarının Çanakkale savaşında giydiği üniforma ile sahneye çıkarak Çanakkale Harbini anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mart 2022 Salı 09:24
Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle Çanakkale'yi Anlattı(VİDEOLU)
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Salon tıklım tılımdı, duygu dolu anlar yaşandı. Esenyurt Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Şehit Erol Olçok Kültür Merkezinde düzenlediği "57. Alay Çanakkale Geçilmez" programı ile kahramanlarımızı yâd etti

Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şiiri savaş efektleri eşliğinde seslendirilmesi programa ayrı bir renk kattı

Bir çok yöreye ait folklor ekiplerinin sergilediği oyunlar katılımcılardan tam not aldı. 

Başkan Kemal Deniz Bozkurt performansı ile kendisine hayran bıraktı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt programın başlangıcında sivil kıyafetiyle salona girerek katılımcılarla selamlaştı. Daha sonra ise sahneye Osmanlı komutanlarının giydiği üniforma ile sahneye çıkarak Çanakkale Savaşı'nı muhteşem bir bilgi ve ses tonuyla anlatarak katılımcılara kendisini hayran bıraktı.

Programa katılan katılımcılar hem duygulandı hem hüzünlendi hem de gururlandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.03.2022 14:46
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