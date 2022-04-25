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Başkan Bozkurt, 23 Nisan Kutlamalarına Katıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl dönümü vesilesiyle, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Nisan 2022 Pazartesi 09:20
Başkan Bozkurt, 23 Nisan Kutlamalarına Katıldı
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Gelecek Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Veysel Karatay, İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Hakan Akkuş, Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Tanju Karakuş, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Cemal Güneysu ve Veysel Bal, Belediye Meclis üyeleri, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Tören, Başkan Bozkurt ve Milli Eğitim Müdürü Necati Yener’in Atatürk büstüne çelenk bırakmasının ardından parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin çelenklerini sunması ile son buldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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