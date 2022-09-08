Atatürk Yürüyüş Parkı'nın Yolları Yenilendi

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki parkların yürüyüş yollarını yenilemeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Âşık Veysel Mahallesi’nde bulunan 19 bin 837 metrekarelik Atatürk Yürüyüş Parkı’nın yollarını yenileyen ekipler, vatandaşlara ferah bir ortamda yürüyüş yapma ve dinlenme imkânı sundu. Ekipler, içerisinde birçok farklı bitki türünün bulunduğu parkta, 3 bin metrekare kauçuk zemin çalışması yaparakyeşil alan ve yürüyüş yollarının ayrımına da 2 bin 844 metrekarelik bordürdöşedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA