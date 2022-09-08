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Atatürk Yürüyüş Parkı'nın Yolları Yenilendi

Vatandaşların rahatça nefes alacakları yeşil alanlara her gün bir yenisini ekleyen Esenyurt Belediyesi, Âşık Veysel Mahallesi’ndeki Atatürk Yürüyüş Parkı’nın yollarını yenileyerek vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği bir alan haline getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2022 Perşembe 17:03
Atatürk Yürüyüş Parkı'nın Yolları Yenilendi
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Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki parkların yürüyüş yollarını yenilemeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Âşık Veysel Mahallesi’nde bulunan 19 bin 837 metrekarelik Atatürk Yürüyüş Parkı’nın yollarını yenileyen ekipler, vatandaşlara ferah bir ortamda yürüyüş yapma ve dinlenme imkânı sundu. Ekipler, içerisinde birçok farklı bitki türünün bulunduğu parkta, 3 bin metrekare kauçuk zemin çalışması yaparakyeşil alan ve yürüyüş yollarının ayrımına da 2 bin 844 metrekarelik bordürdöşedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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