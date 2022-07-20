Aşkan Bozkurt Karadeniz’den Sonra Ardahan’da

Karadeniz turunun ardından memleketi Ardahan’a giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, burada bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak, Göle Yaylası’nda yapılan 21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali'ne katılan Başkan Bozkurt, âşıkların söyleşisi ile başlayan festivalde çocuk folklor ekibinin ve güreşçi çocukların gösterilerini izledi. Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen yürüyüşe eşlik ederek yöre ozanlarıyla birlikte türküler söyleyen Başkan Bozkurt, “21. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Dayanışmaya, birlik ve beraberliğe güç veren bu renkli festivalde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Festivaller birlik ve beraberliğimiz için önemli”

Festivallerin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu belirten Başkan Bozkurt şunları ekledi: “Buraya gelmeden önce Karadeniz ziyaretlerimizi yaptık. Esenyurt’un nüfusunu oluşturan kitlelerle, onların doğduğu topraklarda buluşmaya çalışıyoruz. Esenyurt’u oluşturan kitlelerin çoğunluğu da Kars, Ardahan ve Iğdır. Dolayısıyla buralara gelmemiz gerekiyor. Bölgemiz için önemli bir festival. Güzel olan yanı şu; festivale siyaset karışmadı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım diğer bölgelerde de bu tarz festivaller olur, çünkü festivaller kaynaşmak, birbirimizi anlamak; kültürümüzü, inancımızı paylaşmak, ürünlerimizi tanıtmak ve beraberliğimiz açısından önemli.”

Başkan Bozkurt vatandaşların davetini kırmadı

CHP Göle İlçe Başkanı Recai Özalp ve Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin’i makamında ziyaret eden Başkan Bozkurt, ardından esnaf ziyareti yaptı. Ardahan il protokolü ile birlikte Göle’de yapılan taziye evinin açılışını gerçekleştiren Başkan Bozkurt, köyler arası futbol turnuvasının final maçını da hemşehrileriyle birlikte izledi. Bozkurt’un Göle'de bir sonraki durağı ise doğduğu köy olan Kuzupınarı Köyü ile Koyunlu Köyü oldu. Bozkurt, köylerde kendisini davet eden vatandaşların davetlerini kırmayarak evlerine misafir oldu. CHP Göle Kadın Kolları Başkanı Evren Atalay’ı da iş yerinde ziyaret eden Başkan Bozkurt, bir sonraki ziyaretini Göle Ziraat Odası Başkanı Cemil Budak’a yaparak bölgedeki çiftçilerin karşı karşıya kaldığı zorlukların çözümüne dair fikir alışverişinde bulundu.

Esenyurt’tan Damal’a 'Dostluk Parkı'

Başkan Bozkurt, festivalin ardından Damal’a geçerek Esenyurt Belediyesi ve Damal Belediyesi’nin ortaklaşa yaptığı Damal Esenyurt Dostluk Parkı ve Eğitimci Erol Özer’in adını yaşatacak olan park ve tesisin açılışını Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdi. Başkan Bozkurt, açılış sonrasında CHP Damal İlçe Başkanlığı’na da ziyarette bulundu.

“Ardahan'a yapılan hizmetleri görmek bizi mutlu ediyor”

Başkan Bozkurt’un sonraki durağı Ardahan oldu. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ve Merkez İlçe Başkanı Kadir Sinan Onay’ı da makamında ziyaret eden Başkan Bozkurt, Ardahan Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na da ziyaret gerçekleştirdi. Ardahan’a bağlı Hoçvan Hasköy’de Esenyurt Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Şerafettin Yılmaz'ın, Hoçvan Hasköy Dernek Başkanı İlkin Yılmaz’ın ve İstanbul Ardahan Kültür Evi Müdürü Güven Avşar’ın evlerine misafir olan Başkan Bozkurt, memleketi Ardahan’da olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Türkiye'nin her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip. Ardahan'da olmak, Ardahan'da yapılan hizmetleri görmek bizi mutlu ediyor. Doğduğum ve büyüdüğüm topraklarda bizi bağrına basarak karşılayan hemşerilerimizle ve esnafımızla bir arada olmanın güzelliğini yaşıyoruz” diye konuştu. Başkan Bozkurt son olarak, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’i ziyaret ederek, ülkenin eğitim alanındaki ihtiyaçlarına dair fikir alışverişinde bulundu. ​

Başkan Bozkurt, ilçeleri tek tek ziyaret etti

Başkan Bozkurt ardından Hanak’a geçerek Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya ve CHP Hanak İlçe Başkanı Katip Ayık’a ziyarette bulundu. Bozkurt’un buradan sonraki durağı ise Posof oldu. CHP Posof İlçe Başkanı Erkan Ocak’ı ve Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar’ı makamında ziyaret etti.

Bozkurt Çıldır esnafını dinledi

Başkan Bozkurt’un memleketindeki son durağı Çıldır oldu. Burada Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, CHP Çıldır İlçe Başkanı Nevzat Şirin’i ziyaret eden Bozkurt, ilçe esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

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ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber/ İTHA