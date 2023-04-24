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Asırlık çınarlara bayram tıraşı

Asırlık çınarlara bayram tıraşı Esenyurt’ta yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engelli bireylerin bayram tıraşları ve kişisel bakımları belediye ekipleri tarafından yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Nisan 2023 Pazartesi 11:20
Asırlık çınarlara bayram tıraşı
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Asırlık çınarlara bayram tıraşı

Esenyurt’ta yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engelli bireylerin bayram tıraşları ve kişisel bakımları belediye ekipleri tarafından yapıldı.

Esenyurt Belediyesi’nin bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik verdiği Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük hizmetinde bayram mesaisi yaşandı. Ekipler, hizmet kapsamında 65 yaş ve üzeri ile engelli bireylerin evlerine giderek, kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Vatandaşların yaşam kalitesini artırarak, ailelerine destek sağlamanın hedeflendiği bu hizmetle saç kesimi, saç yıkama, sakal tıraşı ve kişisel bakım işlemleri profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

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