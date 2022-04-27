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Arkadaşa Vefa, Eğitime Katkı

Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Esenyurt’ta eğitim adına önemli bir çalışmaya imza attı ve Esenyurt’ta bulunan Ertuğrul Gazi Ortaokuluna kütüphane kazandırdı. Yakın zamanda genç yaşta hayatını kaybeden arkadaşlarının ismini de bu kütüphane ile ölümsüz kıldılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2022 Çarşamba 15:44
Arkadaşa Vefa, Eğitime Katkı
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Veysel Şahan Aslan ismi ölümsüzleşti


Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclis Başkanı Polat Berkay Bozkurt ise yakın zamanda hayatını kaybeden arkadaşlarının adına bir çalışma yapmaya karar verdiklerini ve sürecin detaylarını ise şöyle anlattı; ”İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile konu hakkında iletişime geçtik. İlçemizde bu şekilde bir kütüphaneye en öncelikli ihtiyacı olan okul olarak bize Ertuğrul Gazi Ortaokulunu önerdiler. Bizlerde yakın zamanda hayatını kaybeden arkadaşımız Veysel Şahan Aslan ismini de yaşatacak bir kütüphaneyi ilçemize kazandırdık. A’dan Z’ye kendi imkanlarımızla yapmış olduğumuz bir kütüphane olduğu için ayrıca mutluyuz.” açıklamasında bulundu.


Özellikle eğitim konusundaki hassasiyetini her fırsatta dile getiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt açılışın ardından yaptığı açıklamada “İlçemizin gençlik meclisinin yapmış olduğu bu anlamlı çalışma için gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Hem arkadaşlarının ismini ölümsüzleştirdiler hem de ilçemize bir kütüphane kazandırarak eğitime de katkı sağlamış oldular.” açıklamasında bulundu.


Başkan Polat Berkay Bozkurt: Veysel Şahan Aslan kütüphanesine sponsor olan Mustafa Ayar’a ve Esenyurt Kent Konseyi Gençlik meclisi yönetimine teşekkür etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 27.04.2022 15:47
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