banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1444.91
ALTIN
487.08
DOLAR
8.5069
STERLİN
11.6003
EURO
9.9413
İstanbul’da Su Sporları Heyecanı
İstanbul’da Su Sporları Heyecanı
Karpuz – Peynir İkilisine Dikkat!
Karpuz – Peynir İkilisine Dikkat!
SMA Tedavi Edilebilir Ve Önlenebilir Bir Hastalıktır
SMA Tedavi Edilebilir Ve Önlenebilir...
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak Yok Edilebiliyor 
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak...

Araç Dezenfeksiyon Hizmeti Devam Ediyor

*Esenyurt Belediyesi Araç Dezenfeksiyon İstasyonu haftanın 5 günü hizmet veriyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2021 Cuma 09:36
Araç Dezenfeksiyon Hizmeti Devam Ediyor
banner171

Esenyurt Belediyesi’nin Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirdiği Araç Dezenfeksiyon İstasyonu’nda minibüs, taksi, toplu taşıma araçları ve özel araçların dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün, pandeminin başladığı ilk zamanlarda hayata geçirdiği Araç Dezenfeksiyon İstasyonu’nda minibüs, servis gibi toplu ulaşım araçlarının yanı sıra taksi ve özel araçların dezenfeksiyon işlemleri de yapılıyor. Esenyurtluların ulaşımlarını sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri amacıyla Atatürk Mahallesi’nde kurulan dezenfeksiyon istasyonuna gelen sürücüler, gün içerisinde sıra beklemeden araçlarını kolaylıkla dezenfekte ettirebiliyor.

“Koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor”

Araç dezenfeksiyon istasyonunun haftanın beş günü hizmet verdiğini belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü Genel Koordinatörü Muhammed Ensar Yolcu, “Pandemi önlemleri kapsamında araç dezenfeksiyon noktalarımızda ticari taksi, minibüs, servis araçları ve özel araçlar günlük olarak dezenfekte ediliyor. Araç dezenfeksiyon noktalarımız, haftanın beş günü sabah 08.30 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Esenyurt Belediyesi olarak, Koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor” dedi.

“Hizmetten çok memnunuz”

Dezenfeksiyon çalışmalarından memnun olduğunu söyleyen taksici esnafı Nuri Sapmaz, “Üç günde bir dezenfeksiyon yaptırıyorum. Bu hizmetten çok memnunuz. Esenyurt Belediye Başkanımıza bu konuda bize yardımcı olduğu için teşekkür ederim. Taksi durağımız yakın, istasyonda görevli personeller de bize sürekli yardımcı oluyor sağ olsunlar” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Gazetesi (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESBİM 400 Vatandaşı Daha İş Sahibi Yaptı
ESBİM 400 Vatandaşı Daha İş Sahibi Yaptı
Başkan Bozkurt, Termal Tesiste Yeni Yapılan Örnek Odayı İnceledi
Başkan Bozkurt, Termal Tesiste Yeni Yapılan Örnek Odayı İnceledi
Kerbela Şehitleri Esenyurt'ta Anıldı
Kerbela Şehitleri Esenyurt'ta Anıldı
Yaralı Leyleklere Esenyurt Belediyesi Sahip Çıktı
Yaralı Leyleklere Esenyurt Belediyesi Sahip Çıktı
Esenyurt Belediyesi'nin Acı Günü
Esenyurt Belediyesi'nin Acı Günü

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169