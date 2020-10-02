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Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüme Kazandırılıyor

Esenyurt Belediyesi, ilçenin belirli noktalarına yerleştirdiği geri dönüşüm konteynerleri ile kağıt, cam, plastik, metal, ahşap gibi ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ekim 2020 Cuma 14:54
Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüme Kazandırılıyor
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Esenyurt Belediyesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak, çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ‘Sıfır Atık’ yönetmeliği kapsamında belirlenen noktalara ambalaj atıkları için geri dönüşüm konteynerleri yerleştirdi. “Mahallemi Seviyorum Geri Dönüşümü Destekliyorum” sloganıyla başlatılan projede, günlük olarak toplanan atıklar, belediyeye ait tesislerde çevreye zarar vermeden geri dönüştürülüyor.

Her atık maddenin çöp olmadığı bilincinde hareket eden Esenyurt Belediyesi, daha temiz bir çevre ve doğal kaynakları korumayı hedefleyen proje kapsamında, cam, plastik,  metal, kompozit, kağıt-karton ve ahşap malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyor.

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