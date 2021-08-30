AKEVLER Mahallesi'ne Yeni Çocuk Parkı

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşların dinlenebileceği, çocukların ise keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanları artırmaya çalışan ekipler, ilçedeki mevcut parkların bakımlarının yanı sıra ihtiyaç duyulan mahallelere çocuk oyun parkları yapıyor. Ekipler çalışmalar kapsamında, Akevler Mahallesi 1062. Sokak’ta bulunan 942 metrekarelik alana çocuk parkı kurdu. Parkın içerisine, 4-10 yaş arası çocukların kullanımına olanak sağlayan çocuk oyun alanı, yetişkinler için egzersiz alanı, yürüyüş yolları boyunca vatandaşların oturup dinlenebilecekleri ahşap oturma birimleri ile bitki kokuları altında dinlenebilecekleri pergolalar yerleştirildi. Kent yoğunluğundan uzak, nefes alınabilecek bir mahalle parkı tasarlayan ekipler, oluşturdukları 452 metrekarelik yeşil alana ise 311 adet bitki dikimi gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)