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“Ah Bi̇r Büyük Olsam” Esenyurtlu Çocuklarla Buluşacak

Esenyurt Belediyesi, “Ah Bir Büyük Olsam” adlı tiyatro oyununu Esenyurtlu çocuklarla buluşturuyor. Eğlenceli ve komik bir dille empati kurmanın önemini vurgulayan oyun, çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Şubat 2022 Cuma 09:30
“Ah Bi̇r Büyük Olsam” Esenyurtlu Çocuklarla Buluşacak
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Kültür sanat etkinliklerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, “Ah Bir Büyük Olsam” adlı çocuk tiyatro oyunuyla müzik ve danslar eşliğinde Esenyurtlu çocukları misafir edecek.  Oyun, 26 Şubat Cumartesi günü, saat 13.00’te Esenyurt Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Fatih Yıldız’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Selda Özen’in üstlendiği oyun; evi dağıtan, yaramazlık yapan, söz dinlemeyen iki kardeşin hikâyesini konu ediyor. Kardeşlerin anne baba olma hayâlini anlatan oyunda, empati kurmanın ve sorumluluk sahibi olmanın önemi eğlenceli ve komik bir dille anlatılıyor.  

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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