Acı Haberin Ardından Esenyut’taki Konserler İptal Edildi

Esenyurt’ta Kardeş Kültürler Festivalikapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konserler,Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında gerçekleşen patlama nedeniyle ileri tarihlere ertelendi. 08-17 Ekim 2022 tarihleri arasında birlik, beraberlik ve farklı kültürlerin kaynaşması amacı ileilçede düzenlenen konserlerin iptal edildiğini açıklayan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet diliyor, göçük altındaki madencilerimizin sağ salim kurtarılması için dua ediyoruz” dedi.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )