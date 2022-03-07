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8 Mart’a özel, 500 kadın işe alınacak

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 500 kadının istihdam edilmesi için mülakatlar düzenleyecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 17:15
8 Mart’a özel, 500 kadın işe alınacak
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurtlu kadınların toplum içerisinde, siyasette ve iş hayatında başarılar elde etmesi için kadınlara özel projelerle çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin kanayan yarası olan işsizliğe çözüm bulabilmek için kurulan ve binlerce Esenyurtlu vatandaşın işe yerleşmesinde aracı olan ESBİM, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için özel mülakatlar hazırladı. 30’a yakın firma ile görüşen ESBİM, iş arayışı içinde olan kadınların istihdam edilmesinde aracı olacak. Bu kapsamda Nene Hatun Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak mülakatlarda 500 kadının istihdam edilmesi sağlanacak.

ESBİM, geçtiğimiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde de sektörün öncü firmalarıyla kadınları buluşturarak 300 kadının istihdam edilmesini sağlamıştı.

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