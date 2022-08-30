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30 Ağustos Zaferi Esenyurt'ta Anıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanları anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 11:59
30 Ağustos Zaferi Esenyurt'ta Anıldı
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Büyük Taarruz’un bağımsızlıkla sonuçlandığı 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılında, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan törende Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kaymakam Vural Karagül ve Garnizon Komutanlığı adına Hava Kuvvetleri Öğretim Üyesi Albay Erhan Berk, Atatürk büstüne çelenk sundu. Törene, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, Esenyurt Kent Konseyi, Esenyurt Muhtarlar Derneği, STK temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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