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30 Ağustos, Esenyurt'ta Coşkulu Törenle Kutlandı

Özgürlük destanı, Zafer Bayramı'nın 99. yılı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda törenle kutlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:53
30 Ağustos, Esenyurt'ta Coşkulu Törenle Kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Esenyurt’ta kutlama töreni yapıldı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Tören sırasıyla, Dr. Vural Karagül, Garnizon Komutanlığı adına Hava Personel Albay Enver İce, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve üyeleri ile STK’lerin Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Program, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklâl Marşı’nın ardından sona erdi.

Törenin ardından Kaymakamlık makamında, İlçe Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.08.2021 18:56
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