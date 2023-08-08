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2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları Müzik ve Sanat Festivali başlıyor
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2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları Müzik ve Sanat Festivali başlıyor

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali başlıyor. 40 ülkeden dans grupları ve zanaatkârların katılacağı festivalde Ceylan Ertem, Yeni Türkü ve Yüksek Sadakat’in vereceği konserler ile Esenyurtlular 4 gün boyunca sanata doyacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ağustos 2023 Salı 16:27
2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları Müzik ve Sanat Festivali başlıyor
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Esenyurt Uluslararası Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali başlıyor. 10-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde 40 ülkeden sahne alacak dans gruplarının yanı sıra uluslararası zanaatkârlar sokağı da kurulacak. Dört gün boyunca dünya kültürlerine ev sahipliği yapacak olan festival, UNESCO ve Türkiye tarafından 2023 yılının “Âşık Veysel Yılı’ olarak ilan edilmesi vesilesi ile Halk Ozanı Veysel Şatıroğlu’na adanacak. Âşık Veysel’in ünlü dizelerine atıfta bulunan ‘Dostlar bizi hatırlasın’ teması ile festivalde barış ve kardeşlik mesajları verilecek. Esenkent Mahallesi’ndeki Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılacak olan festival, misafir grupların Esenyurt’un ayrı noktalarında yapacağı renkli gösterilerle tüm ilçeye yayılacak. Kortej yürüyüşü, uluslararası halk dansları topluluklarının gösterileri, Ceylan Ertem, Yeni Türkü ve Yüksek Sadakat konserleri ile vatandaşlar festivalde unutulmaz anlar yaşayacak. Festival, 10 Ağustos Perşembe günü yapılacak olan kortejin ardından açılış seremonisi ve sahne gösterileri ile başlayacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Uluslararası el sanatları burada sergilenecek

Festivalde bu yıl farklı olarak, uluslararası geleneksel el sanatları ürünlerinin sergileneceği Zanaatkârlar Sokağı kurulacak. 10 Ağustos Perşembe günü 16.00’da Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un Esenkent Akbatı AVM bahçesinde açılışını gerçekleştireceği Zanaatkârlar Sokağı, 4 gün boyunca 15.00 ile 23.00 saatleri arasında açık olacak. Zanaatkârlar Sokağı’nda; Özbekistan, Kırım, Azerbaycan, Moldova, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Belarus, Finlandiya, Gürcistan, Macaristan ve Arnavutluk’tan olmak üzere 27 uluslararası el sanatı ve 32 Anadolu el sanatının sergileneceği stantlar yer alacak.

Festival coşkusu tüm Esenyurt’a yayılacak

Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılacak gösterilerin yanı sıra ilçenin 12 noktasında misafir grupların dans gösterisi sergilenecek. Gösteri programı şöyle gerçekleşecek; 11 Ağustos Cuma günü: saat 17.00’de Cumhuriyet Meydanı ve Belediye Meydanı, 20.00’da Yunus Emre Parkı-Spor Parkı, saat 21.30’de Akbatı AVM Bahçesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Parkı. 12 Ağustos Cumartesi: 17.00’de Cumhuriyet Meydanı ve Belediye Meydanı, 20.00’de Şehitler Parkı ve Necmettin Erbakan Parkı, 21.30’da Marmara Park AVM Meydanı ve Gazi Osman Paşa Parkı.

2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali’nin program akışı:

10 Ağustos Perşembe

16.00 Uluslararası Zanaatkârlar Sokağı Açılışı

Yer: Esenkent Akbatı Avm Bahçesi

18.30 Kortej / Papatya Cd.

Yer: Osmangazi Mh. (Kıraç)

19.30 Ana Kortej

Yer: Esenken Mh. Havana Park Önü

Tüm Ekipler; Bando Takımı, Belediye Başkanı ve Esenyurtlularla birlikte kortej halinde etkinliğin yapılacağı Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’na yürüyecek.

20.15 Bando Konseri

Yer: Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu

20.30 Festival Açılış Seremonisi

21.00 Unesco 2023 Âşık Veysel Yılı Anısına Konuk Ekiplerin Özel Gösterisi

21.30 Uluslararası Halk Dansları Toplulukları Gösterisi

22.30 Özel Gösteri “Destanların Dansı”

Yer: Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu

11 Ağustos Cuma

Uluslararası Halk Dansları Toplulukları Gösterisi

22.00 “Ceylan Ertem” Konseri

Yer: Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu

12 Ağustos Cumartesi

17.00 Konser “Esenyurt Belediyesi THM Korosu”

20.00 Uluslararası Halk Dansları Toplulukları Gösterisi

22.00 “Yeni Türkü” Konseri

Yer: Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu

13 Ağustos Pazar

20.00 Konuk Ülkeler Ödül Töreni

20.30 Uluslararası Halk Dansları Toplulukları Gösterisi

22.00 “Yüksek Sadakat” Konseri

Yer: Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

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