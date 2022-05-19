19 Mayıs, Esenyurt’Ta Törenle Kutlandı

Kurtuluş ateşinin yakılıp Milli Mücadele’nin başladığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene, Esenyurt Belediye Başkanvekili Selçuk Günerhan, Belediye Meclis Üyeleri, Esenyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, siyasi parti temsilcileri, Esenyurt Kent Konseyi, belediye birim müdürleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşu ile İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla son buldu.