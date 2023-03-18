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18 Mart Şehitleri Esenyurt'ta Anıldı
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18 Mart Şehitleri Esenyurt'ta Anıldı

Çanakkale Zaferi’nin 108.yılı dolayısıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni düzenlendi. Törende Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, büyük zaferin şehitlerine ithafen Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mart 2023 Cumartesi 11:28
18 Mart Şehitleri Esenyurt'ta Anıldı
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Büyük zaferin 108.yılında şehit aileleri, gaziler, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, Esenyurt Kent Konseyi, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcilerinin katıldığı tören, yapılan saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı ile devam etti.

Törende Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Jandarma Garnizon Komutanlığı adına Hava Albayı Yusuf Akbaş Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Son Güncelleme: 18.03.2023 11:35
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