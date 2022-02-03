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Ulu Şehir Bursa’yı Ziyaret Ediyor

Esenler Belediyesi tarafından Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu’na özel olarak düzenlenen “Ulu Şehir Bursa Kültür Turu”, vatandaşlara tarih ve doğayla iç içe keyifli bir deneyim yaşatıyor. Tarihimize yön veren önemli şahsiyetlerin makamlarını ziyaret eden Esenlerliler, şehrin en güzel mekânlarında keyifli anlar yaşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2022 Perşembe 14:46
Ulu Şehir Bursa’yı Ziyaret Ediyor
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Esenler Belediyesi tarafından her Çarşamba günü ücretsiz olarak düzenlenen “Ulu Şehir Bursa Kültür Turu” Esenlerlileri, Osmanlı devletine başkentlik yapmış eşsiz doğası ve tabiatıyla görenleri kendine hayran bırakan Bursa’da keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 12 yaş ve üzerindeki herkesin katılabileceği gezide vatandaşlar, rehber eşliğinde Dörtyol Meydanı’ndan hareket ediyorlar.

TARİHE KEYİFLİ YOLCULUK

“Ulu Şehir Bursa Kültür Turu”, erken Osmanlı dönemine ait sivil mimari örneklerinin bir numaralı adresi olan 700 yıllık Cumalıkızık Köyü gezisiyle başlıyor. Uludağ’ın güney eteklerinde kurulan bu şirin köyde kahvaltı yapan Esenlerliler ardından sezona ismi verilen Mevlid-i Şerif müellifi Süleyman Çelebi Hazretleri, Osmanlı devletinin temellerini atan Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi ve gönüller sultanı, düşünce adamı Emir Sultan’ın türbelerini ziyaret ediyorlar. “Ulu Şehir Bursa Kültür Turu” kapsamında “hat sanatları müzesi” olarak anılan Ulu Camii ile Yeşil Külliye de Esenlerliler tarafından rehber eşliğinde görülüyor.

ÇOK MEMNUN KALDIK

“Ulu Şehir Bursa Kültür Turu”na katılan Merve Memiş, “Efsanevi, çok güzel bir gezi oldu bizim için. Rehberimizin anlatımı harikaydı. Esenler Belediyesi ve Kültür İşleri Müdürlüğü’ne böyle güzel etkinlikler organize ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

25 yıl aradan sonra ilk defa Bursa’ya gittiğini belirten Suna Kılınçarslan ise şu ifadeleri kullandı:

“Bursa’ya bundan 25 sene önce rahmetli babamla gitmiştim. Çocuklarım küçük olduğu için Esenler dışına adım atamadım. İlk şehir dışı gezimi Bursa’ya yapmış oldum. O kadar memnun kaldım ki anlatamam. Rehberimiz kısıtlı zamanda olmamıza rağmen bize çok güzel bilgiler aktardı. 25 yıl önce Emir Sultan Türbesi’ni ziyaret ettiğimde sadece dua edip çıkmıştım. Bu kez pek çok şey öğrendim. Cumalıkızık köyü de beni çok etkiledi. Özünden hiç kopmamış bu köyü ziyaret etmek çok güzeldi.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


Son Güncelleme: 03.02.2022 14:51
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