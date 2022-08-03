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Tekstilciler Vali Yerlikaya Ve Başkan Göksu İle Buluşuyor!

Esenler’de tekstil atölyelerinin şartları iyileştirildi, tekstil sektöründe iş arayanlar iş buldu, ESGEP projesi tekstilcinin yüzünü güldürdü. ESGEP ile şartları iyileşen tekstilciler İstanbul Valisi Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı Göksu ile ESGEP Kapanış Konferansı’nda bir araya gelecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2022 Çarşamba 18:10
Tekstilciler Vali Yerlikaya Ve Başkan Göksu İle Buluşuyor!
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Esenler Belediyesi, Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Projesi (ESGEP) kapsamında ilçede ihtiyacı bulunan tekstil atölyelerinin şartlarını iyileştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Esenler Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı aracılığıyla yaklaşık 1,5 milyon TL bütçe ayrılan projede şartları iyileşen tekstilcilerin yüzü güldü.

Projenin kapanış konferansında, projeye dâhil olan tekstil atölyelerinin sahipleri ve çalışanları, değişen çalışma koşullarından bahsedecek. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verildiği, atölyelerin ışıklandırma, havalandırma, dinlenme alanları, işçi sağlığı ve konforuna ilişkin alt yapılarının iyileştirildiği projede yüzü gülen tekstilciler yeni şartlarını anlatacak. Esenler Kariyer Merkezi (ESKAM) aracılığıyla sektörde iş imkânı bulan çalışanlar da görüşlerini paylaşacak.

  1. üretim, ihracat ve istihdam gücü arasında önemli bir paya sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörünün fiziksel alanlarını iyileştirme hedefi doğrultusunda büyük bir adım atılan ESGEP projesinin kapanış programında; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen de Esenlerli tekstilcilerle bir araya gelecek ve projenin sonuçlarını değerlendirecekler. Konuşmaların ardından tekstil atölyelerine çay makinesi hediye edilecek. ESGEP projesinin kapanış konferansında kurumunuzu temsilen bir arkadaşımızı da aramızda görmek isteriz. 
  2. Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

Son Güncelleme: 03.08.2022 18:14
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