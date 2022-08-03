Tekstilciler Vali Yerlikaya Ve Başkan Göksu İle Buluşuyor!

üretim, ihracat ve istihdam gücü arasında önemli bir paya sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörünün fiziksel alanlarını iyileştirme hedefi doğrultusunda büyük bir adım atılan ESGEP projesinin kapanış programında; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen de Esenlerli tekstilcilerle bir araya gelecek ve projenin sonuçlarını değerlendirecekler. Konuşmaların ardından tekstil atölyelerine çay makinesi hediye edilecek. ESGEP projesinin kapanış konferansında kurumunuzu temsilen bir arkadaşımızı da aramızda görmek isteriz.