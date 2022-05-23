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‘Teknopark Esenler’in Kıymetini Bilmelisiniz

Türkiye'nin internet serüveninde en eski web sitelerinden biri olan ShiftDelete.net'in kurucusu ve teknoloji gazetecisi Hakkı Alkan ‘Esenler Gençlik Günleri’nin konuğu oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:23
‘Teknopark Esenler’in Kıymetini Bilmelisiniz
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 “Esenler Gençlik Günleri” kapsamında düzenlenen teknoloji söyleşilerinin konuğu ShiftDelete'in kurucusu Hakkı Alkan oldu. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde gençlerle bir araya gelen Alkan, gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi ve teknolojiyle ilgili merak ettikleri tüm soruları cevapladı.

KENDİ KENDİNE YETEN BİR ÜLKE OLMALIYIZ

Ülkemizin değerlerini kullanarak daha güçlü bir konuma sahip olacağımızı söyleyen Hakkı Alkan,“Kendi kendine yeten bir ülke olmak çok önemli. Bu konuda da acayip bir potansiyelimiz var. Yaptığımız her teknolojik hamle satılıyor. Bu vizyona sahip kurumlarımız da mevcut. Motivasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Bunun için de negatif düşünceden uzak durmalıyız. İyi insanlar bir araya geldiğinde güzel işler ortaya çıkıyor” dedi.

“HEPİNİZ TEKNOPARK ESENLER’İN KAPISINI ÇALMALISINIZ”

Söyleşiye katılan gençlere Esenler’de kurulan Teknopark’ın öneminden bahseden Alkan bu konuda özetle şunları söyledi:  

“Teknopark Esenler çok kıyametli. Burada bulunan arkadaşların hepsinin oranın kapısını çalması gerekir. Bu çok önemli. Teknopark’da bulunan şirketlerin avantajları var. Bu şirketlerin en büyük problemi çalışacak insan kaynağı bulamıyor. Sizin o şirketin kapısını çalması çok kıymetli. Sizin şirket sahibini bulup şirketinde çalışmak istediğinizi söylemesi onu etkileyecektir, size işe öğretip gelecekte birlikte çalışma fikrini düşündürecektir.”

 Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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