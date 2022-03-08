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Şule Yüksel Şenler Türkiye’ye Örnek Model Oldu

Esenler Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan “Hayata Yön Veren Kadınlar” programında Şule Yüksel Şenler’i andı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2022 Salı 13:51
Şule Yüksel Şenler Türkiye’ye Örnek Model Oldu
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Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, “Hayata Yön Veren Kadınlar” programı kapsamında hayatını daima inandığı idealler uğruna yaşayan ve birçok hayata da yön veren yazar Şule Yüksel Şenler'i, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği bir söyleşi ile andı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa;  İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Esenler Belediye Başkanı Yardımcısı Abdulkadir Şengör, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Koordinatörü Sevilay Acar ve Esenlerli kadınlar katıldı. Moderatörlüğünü Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit’in yaptığı söyleşi kadınlardan büyük ilgi topladı.

KADINLAR GÜNÜ ASIL HZ. HAVVA ANNEMİZ İLE BAŞLIYOR

Söyleşi öncesi konuşma yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, “Bize göre Dünya Kadınlar Günü ilk insanın yaratıldığı Hz. Havva annemizle başlıyor. Yaratıcımız, “sizi iki eşit unsar olarak; insanlığın kaynağı, adaletin ölçüsü, sevginin ve merhametin merkezi” diyerek, Havva annemiz yoluyla bu süreci başlatıyor. Kadınların hayata yön verişi bu süreçten başlayıp hala da devam ediyor. Topluma siz kadınlarımız yön veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İLK OLARAK SİYASET ARENASINDA BİR ARAYA GELDİK

Şule Yüksel Şenler ile ilk tanışmasını anlatarak konuşmasına başlayan İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, sözlerine şunları söyledi:

“İlk olarak ablamın meclise girdiği dönemlerde tanıştım. Şule ablayla annemin zaten bir dostluğu vardı ama yüz yüze gelememiştik. Ablamla beraber siyaset arenasında bir araya gelebildik. Şule Yüksel Şenler, entelektüel bilgi birikimi yüksek olan bir aileden geliyor. Evlerinde sanata çok değer veriliyor, hayat tarzı olarak o ideal batılı kadın ve erkek modellerini içeren bir ailesinin mensubu. Kendi geliştirmek istediği dönemde abisinin İslami hassasiyetlerinin arttığı bir dönemde onun da çalışmalarından, davetlerinden etkilenerek kendi okumalarını yapmaya başlıyor. Bir noktadan sonra başını kapatmaya karar veriyor. Türkiye’de hem eğitimli kültürlü başörtülü bir kadının olmadığı düşünüldüğü dönemde bir model oluşturuyor. Kalemi çok kuvvetli olduğu için de çok meşhur oluyor.”

 

Söyleşinin sonunda geleceğin mimarı genç kızlara seslenen Kavakcı, “Şule ablanın emanetini güzel kızlarımıza emanet etmek istiyorum. Durmayacaksınız, çalışacaksınız. Müslüman olmak, insan olmak bu güzel ülkenin insanı olmak bunu gerektiriyor. Kendi üst kimliğinizi bilin. Örnek alacağınız öncülerinizi seçin” dedi.

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