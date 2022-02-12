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‘sabri̇ Reyi̇z’ Esenlerli̇ Gençlerle Buluştu

Galatasaray’ın efsanesi Sabri Sarıoğlu ‘Spor Söyleşileri’nin konuğu oldu. Futbolu bıraktıktan sonra yaşadıklarını ve planlarını Esenlerli gençlere anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2022 Cumartesi 08:48
‘sabri̇ Reyi̇z’ Esenlerli̇ Gençlerle Buluştu
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Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Spor Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu, Türk futbolunun sempatik oyuncusu, Galatasaraylıların ‘Sabri Reyiz’i milli futbolcu Sabri Sarıoğlu oldu. Esenler Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide gençlerle bir araya gelen Sarıoğlu, futbolu bıraktıktan sonraki hayatını ve gelecek planlarını anlattı.

ANTRENÖRLÜK DAHA BÜYÜK SORUMLULUK GEREKTİRİYOR

1995 yılında Galatasaray’ın kapısından giren, 2000 yılında A takıma çıkan, 2017 yılına kadar Galatasaray formasını başarılı bir şekilde taşıyan, şimdiler de ise antrenörlük çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu Sabri Sarıoğlu, futbolu bıraktıktan sonraki sürecini şu sözlerle anlattı:

“Futbolu bıraktıktan sonra ilk başta bir boşluğa düştüm. Alışık olduğunuz düzenden uzaklaşıyorsunuz. Futbola gönülden bağlı olduğum için tabii ki futbolu bırakmadım. İşin antrenörlük kısmına geçtim. 3 yıllık dönemde antrenörlük lisansı eğitimlerine katıldım. Futbol oynamakla, hocalık yapmak birbirinden farklı. Çok da büyük sorumluluk gerektiriyor. Çalışmalarım da hala devam ediyor.”

ARTIK BÜYÜK TAKIM, KÜÇÜK TAKIM DİYE BİR ŞEY KALMADI

Üç büyük takımın şampiyonluk yarışından çok erken kopması ve Anadolu takımlarının ligdeki başarısını değerlendiren Sabri Sarıoğlu, “Büyük takım, küçük takım kavramı kalmadı. Her takımın iyi yönetildiğinde, iyi transferler, iyi bir ekip oluşturduğunda başarılı olabileceğini görüyorsunuz. Trabzonspor ciddi bir farkla lider, Konyaspor son yıllardaki gelişimine kata kata daha bir üst seviyeye çıkardı. Bu durumda büyük takımların oturup nerede hata yaptıklarını değerlendirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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