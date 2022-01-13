RADYO DİNLEYİCİLERİ YILDIZLARINI SEÇİYOR!

Radyo Esenler’in organize ettiği ve bu yıl 2. kez halk oylamasıyla radyocu ve sanatçıların seçileceği “Radyonun Yıldızları”nda ödüller sahiplerini bulacak. 24 kategoride en iyilerinin belirleneceği ödül töreni, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

24 KATEGORİDE ÖDÜL

Oylama, www.radyonunyildizlari.com adresi üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yılın en iyi radyo programcıları, en iyi radyo istasyonları ve ses sanatçılarının dinleyici oylamasıyla belirleneceği şu kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak:

-Yılın en iyi ulusal radyosu

- Yılın en iyi bölgesel radyosu

- Yılın en iyi uluslararası Türk radyosu

- Yılın en iyi yabancı müzik radyosu

- Yılın en iyi slow müzik radyosu

- Yılın en iyi halk müziği radyosu

- Yılın en iyi radyo haber spikeri

- Yılın en iyi internet radyosu

- Yılın en iyi arabesk radyosu

- Yılın en iyi haber radyosu

- Yılın en iyi spor radyosu

- Yılın en iyi tematik radyosu

- Yılın en iyi radyo show programı

- Yılın en iyi radyo konuk programı

- Yılın en iyi radyo şiir edebiyat programı

- Yılın en iyi spor programı

- Yılın en iyi bölgesel radyo programcısı

- Yılın en iyi erkek radyo programcısı

- Yılın en iyi kadın radyo programcısı

- Yılın en iyi uluslararası Türk radyo programcısı

- Yılın en iyi erkek sanatçısı

- Yılın en iyi kadın sanatçısı

- Yılın en iyi müzik grubu

- Yılın çıkış yapan şarkısı-sanatçısı

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)