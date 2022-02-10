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ÖĞRENCİLER “CAN DOSTLARIMIZ” İÇİN YARIŞACAK

Öğrenciler, can dostlarımız için daha yenilikçi, güvenli ve özgür yaşam alanları tasarlamak için yarışacak. Başvurular başladı. Ödüllü yarışma için son başvuru tarihi 25 Mart 2022.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2022 Perşembe 10:43
ÖĞRENCİLER “CAN DOSTLARIMIZ” İÇİN YARIŞACAK
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Esenler Belediyesi, Türkiye Tasarım Vakfı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle “İyilik İçin Tasarla” yarışması düzenliyor. Temel eğitim seviyesinde öğrenim gören 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan bu tasarım yarışmasında öğrenciler; yaşadıkları çevredeki hayvanların günlük yaşamlarını gözlemleyerek hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak, yaşamlarını kolaylaştıracak, özgün, yenilikçi, geliştirilebilir yaşam alanları tasarlayacak. Köpek, kedi ve kuş olmak üzere üç kategoriden oluşacak yarışmaya başvurular 9 Şubat 2022 tarihinde başladı. Son başvuru süresi 25 Mart 2022.

TOPLAMDA 30 TASARIM ÖDÜLLENDİRİLECEK

Her kategoride 10 iyi tasarıma 2 bin TL hediye çeki verilecek olan yarışmada toplamda 30 tasarım ödüllendirilecek. Çevremizde yaşayan ve hayatımızın bir parçası olan hayvanlar için yapılan özgün tasarımlarla, hayvanların refah içinde yaşam koşullarına erişmesini sağlamayı amaçlayan yarışma, aynı zamanda öğrencilerin hayvan yaşamlarına dair bir bakış açısı ve duyarlılık kazanmasını ve tasarım becerilerini geliştirmelerini amaçlanıyor. Yarışmada dereceye girenler, 17 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek bir törenle ödüllendirilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber  Ajansı (İTHA)

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