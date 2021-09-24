‘Nar Kadınları’ Ve Nineler Birlikte Stant Açtı

Esenlerli kadınlar, el emeklerini kazanca dönüştürdükleri Nar Projesi kapsamında ürünlerini
satışa çıkardı. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde açılan el emeği ürün satış standında
yiyecekten giyeceğe, ev eşyalarından hediyeliklere kadar çeşit çeşit ürün yer aldı. Esenler
Dede Torun Yaşam Merkezi kursiyeri olan nineler de kursta aldıkları eğitimlerin ardından el
emeği, göz nuru ürünlerini ev hanımlarının standında satışa çıkardı. Nineler, bir yandan da
alanda örgü yaptı.
HAFTA SONU DA AÇIK
Nar projesinin günden güne büyüdüğünü anlatan ve Esenlerliler’i hafta sonu da açık olacak
stantlara beklediklerini söyleyen Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Koordinatörü
Sevilay Acar, “Nar Projesi artık büyüyor, heyecanımıza heyecan katıyor. Bugün ninelerimiz de
Nar Projesi’nde. Dede Torun Merkezi’mizin kursiyeri olan ninelerimiz el emeği ürünlerini
bizim standımıza gelerek satışa sunuyorlar. Bugün ve hafta sonu 15 Temmuz Millet
Bahçesi’ndeki standımıza bütün Esenlerlileri bekliyoruz. Heyecanlıyız, kadın girişimcilere, ev
hanımlarına herkesin destek olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
BİZLERE BU FIRSATI VERDİKLERİ İÇİN MİNNETTARIZ
Nar Projesi’nin yeni üyelerinden Emine Turgut, lezzetli ellerinden satışa sunduğu yiyecekleri
anlatarak, “Yeni başladığım için çok mutlu ve heyecanlıyım, ilk defa böyle bir ortamda
bulunuyorum. Sivaslıyım bizim oraların yöresel ketesinden yaptım. Kıymalı ve patatesli
börek, poğaça, ev yapımı simit, bayatlamayan ve tuzlu kurabiye, dolma, revani her damak
tadına uygun çeşitlilikte ürünlerimle satış yapıyorum. Bizlere bu fırsatı verdikleri için çok
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Dede Torun Yaşam Merkezi kursiyerlerinden Ayşe Özdemir, “Hocalarımızın sayesinde çok
güzel ürünler ortaya çıkıyoruz. Şu anda çok güzel bir çanta örüyorum. İğne oyası, amigurumi
bebek, yatak odası takımı birçok çeşitte ürünlerimiz var. Bu birliktelikte ürünlerimizi
görücüye çıkarma imkanımız oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
KAYNAK. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)