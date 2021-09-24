‘Nar Kadınları’ Ve Nineler Birlikte Stant Açtı

Esenlerli kadınlar, el emeklerini kazanca dönüştürdükleri Nar Projesi kapsamında ürünlerini

satışa çıkardı. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde açılan el emeği ürün satış standında

yiyecekten giyeceğe, ev eşyalarından hediyeliklere kadar çeşit çeşit ürün yer aldı. Esenler

Dede Torun Yaşam Merkezi kursiyeri olan nineler de kursta aldıkları eğitimlerin ardından el

emeği, göz nuru ürünlerini ev hanımlarının standında satışa çıkardı. Nineler, bir yandan da

alanda örgü yaptı.

HAFTA SONU DA AÇIK

Nar projesinin günden güne büyüdüğünü anlatan ve Esenlerliler’i hafta sonu da açık olacak

stantlara beklediklerini söyleyen Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Koordinatörü

Sevilay Acar, “Nar Projesi artık büyüyor, heyecanımıza heyecan katıyor. Bugün ninelerimiz de

Nar Projesi’nde. Dede Torun Merkezi’mizin kursiyeri olan ninelerimiz el emeği ürünlerini

bizim standımıza gelerek satışa sunuyorlar. Bugün ve hafta sonu 15 Temmuz Millet

Bahçesi’ndeki standımıza bütün Esenlerlileri bekliyoruz. Heyecanlıyız, kadın girişimcilere, ev

hanımlarına herkesin destek olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

BİZLERE BU FIRSATI VERDİKLERİ İÇİN MİNNETTARIZ

Nar Projesi’nin yeni üyelerinden Emine Turgut, lezzetli ellerinden satışa sunduğu yiyecekleri

anlatarak, “Yeni başladığım için çok mutlu ve heyecanlıyım, ilk defa böyle bir ortamda

bulunuyorum. Sivaslıyım bizim oraların yöresel ketesinden yaptım. Kıymalı ve patatesli

börek, poğaça, ev yapımı simit, bayatlamayan ve tuzlu kurabiye, dolma, revani her damak

tadına uygun çeşitlilikte ürünlerimle satış yapıyorum. Bizlere bu fırsatı verdikleri için çok

teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dede Torun Yaşam Merkezi kursiyerlerinden Ayşe Özdemir, “Hocalarımızın sayesinde çok

güzel ürünler ortaya çıkıyoruz. Şu anda çok güzel bir çanta örüyorum. İğne oyası, amigurumi

bebek, yatak odası takımı birçok çeşitte ürünlerimiz var. Bu birliktelikte ürünlerimizi

görücüye çıkarma imkanımız oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

KAYNAK. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)