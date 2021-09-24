banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1385.75
ALTIN
498.55
DOLAR
8.8386
STERLİN
12.1023
EURO
10.3847
Kürtçe Müziğin Aranılan Sesi Emrah Günay'dan Yeni Bir Klip Daha
Son Dakika
Kürtçe Müziğin Aranılan Sesi Emrah...
Mahkemeler, Emlak Davalarıyla Dolacak
Mahkemeler, Emlak Davalarıyla Dolacak
ALİ BABACAN: ‘Erdogan halkı Salgın karşısında kademli terketi
ALİ BABACAN: ‘Erdogan halkı Salgın...
İBB’den ‘Z kuşağı’ hamlesi
İBB’den ‘Z kuşağı’ hamlesi

‘Nar Kadınları’ Ve Nineler Birlikte Stant Açtı

Esenler Belediyesi’nin Nar projesinde yer alan kadınlar ve Dede Torun Yaşam Merkezi kursiyeri nineler el emeği ürünlerini satışa çıkardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Eylül 2021 Cuma 14:50
‘Nar Kadınları’ Ve Nineler Birlikte Stant Açtı
banner171

Esenlerli kadınlar, el emeklerini kazanca dönüştürdükleri Nar Projesi kapsamında ürünlerini
satışa çıkardı. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde açılan el emeği ürün satış standında
yiyecekten giyeceğe, ev eşyalarından hediyeliklere kadar çeşit çeşit ürün yer aldı. Esenler
Dede Torun Yaşam Merkezi kursiyeri olan nineler de kursta aldıkları eğitimlerin ardından el
emeği, göz nuru ürünlerini ev hanımlarının standında satışa çıkardı. Nineler, bir yandan da
alanda örgü yaptı.
HAFTA SONU DA AÇIK
Nar projesinin günden güne büyüdüğünü anlatan ve Esenlerliler’i hafta sonu da açık olacak
stantlara beklediklerini söyleyen Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Koordinatörü
Sevilay Acar, “Nar Projesi artık büyüyor, heyecanımıza heyecan katıyor. Bugün ninelerimiz de
Nar Projesi’nde. Dede Torun Merkezi’mizin kursiyeri olan ninelerimiz el emeği ürünlerini
bizim standımıza gelerek satışa sunuyorlar. Bugün ve hafta sonu 15 Temmuz Millet
Bahçesi’ndeki standımıza bütün Esenlerlileri bekliyoruz. Heyecanlıyız, kadın girişimcilere, ev
hanımlarına herkesin destek olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
BİZLERE BU FIRSATI VERDİKLERİ İÇİN MİNNETTARIZ
Nar Projesi’nin yeni üyelerinden Emine Turgut, lezzetli ellerinden satışa sunduğu yiyecekleri
anlatarak, “Yeni başladığım için çok mutlu ve heyecanlıyım, ilk defa böyle bir ortamda
bulunuyorum. Sivaslıyım bizim oraların yöresel ketesinden yaptım. Kıymalı ve patatesli
börek, poğaça, ev yapımı simit, bayatlamayan ve tuzlu kurabiye, dolma, revani her damak
tadına uygun çeşitlilikte ürünlerimle satış yapıyorum. Bizlere bu fırsatı verdikleri için çok
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Dede Torun Yaşam Merkezi kursiyerlerinden Ayşe Özdemir, “Hocalarımızın sayesinde çok
güzel ürünler ortaya çıkıyoruz. Şu anda çok güzel bir çanta örüyorum. İğne oyası, amigurumi
bebek, yatak odası takımı birçok çeşitte ürünlerimiz var. Bu birliktelikte ürünlerimizi
görücüye çıkarma imkanımız oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

KAYNAK. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB VE Esenyurt'tan Trafiği Rahatlatan Yeni Yol Çalışması
İBB VE Esenyurt'tan Trafiği Rahatlatan Yeni Yol Çalışması
Mavi Kapak Umut Olmaya Devam Ediyor
Mavi Kapak Umut Olmaya Devam Ediyor
Afrika Kültür Okulu Esenler'de Başlıyor
Afrika Kültür Okulu Esenler'de Başlıyor
Minik Ömer, Muharrem'i Tekerlekli Sandalyesine Kavuşturdu
Minik Ömer, Muharrem'i Tekerlekli Sandalyesine Kavuşturdu
Kadınlara E-Ticaret Ve Dijital Pazarlama Eğitimi
Kadınlara E-Ticaret Ve Dijital Pazarlama Eğitimi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169