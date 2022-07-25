Minikler Tatilin Tadını Ödünç Evi’nde Çıkarıyor

Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:42
RESSAM OLMAK İSTİYORUM
Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Ali “Arkadaşımla birlikte hafta sonları buraya geliyoruz. Burada çok
eğleniyoruz. Bu parkta annemler piknik yaparken ben de etkinliklere katılıyorum. Bu hafta ahşap
boyadık. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
10 yaşındaki Alpay ise şu ifadeleri kullandı: “Aslında ben ressam olmak istiyorum. Böyle bir
etkinliğin olacağını duyunca da geldim. Resim yapmayı çok seviyorum. Bugün de keyifli geçti
hepimiz için” diye konuştu.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA
Son Güncelleme: 25.07.2022 16:48