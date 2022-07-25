Minikler Tatilin Tadını Ödünç Evi’nde Çıkarıyor

RESSAM OLMAK İSTİYORUM

Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Ali “Arkadaşımla birlikte hafta sonları buraya geliyoruz. Burada çok

eğleniyoruz. Bu parkta annemler piknik yaparken ben de etkinliklere katılıyorum. Bu hafta ahşap

boyadık. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Alpay ise şu ifadeleri kullandı: “Aslında ben ressam olmak istiyorum. Böyle bir

etkinliğin olacağını duyunca da geldim. Resim yapmayı çok seviyorum. Bugün de keyifli geçti

hepimiz için” diye konuştu.