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Minikler Tatilin Tadını Ödünç Evi’nde Çıkarıyor

Esenlerli minikler, yaz tatilinin tadını Ödünç Evi’nde çıkarmaya devam ediyor. Minikler bu hafta sonu ahşap boyama etkinliğine katılarak arkadaşlarıyla eğlencenin tadını çıkardı. Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde yer alan Ödünç Evi’nde birbirinden renkli etkinlikler düzenliyor. Yaz tatili boyunca Ödünç Evi’nin müdavimi olan minikler, bu hafta sonu ahşap boyama atölyesine katıldı. Ahşap boyamanın tekniğini öğrenerek keyifli anlar yaşayan minikler, müzik dinletileri eşliğinde eğlenip dans etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:42
Minikler Tatilin Tadını Ödünç Evi’nde Çıkarıyor
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RESSAM OLMAK İSTİYORUM
Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Ali “Arkadaşımla birlikte hafta sonları buraya geliyoruz. Burada çok
eğleniyoruz. Bu parkta annemler piknik yaparken ben de etkinliklere katılıyorum. Bu hafta ahşap
boyadık. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
10 yaşındaki Alpay ise şu ifadeleri kullandı: “Aslında ben ressam olmak istiyorum. Böyle bir
etkinliğin olacağını duyunca da geldim. Resim yapmayı çok seviyorum. Bugün de keyifli geçti
hepimiz için” diye konuştu.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 25.07.2022 16:48
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