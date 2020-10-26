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Minik Ömer, Muharrem'i Tekerlekli Sandalyesine Kavuşturdu

Esenler Belediyesi’nin düzenlediği “Mavi Kapak” kampanyasına katılan ve 200 kilogram kapak toplayan minik Ömer, Batmanlı Muharrem Bahçıvancı'yı tekerlekli sandalye hayaline kavuşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 14:44
Minik Ömer, Muharrem'i Tekerlekli Sandalyesine Kavuşturdu
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Küçük yaşına rağmen büyük bir yardımseverlik örneği gösteren 8 yaşındaki Ömer Musab Dokgöz, Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün “Kapakları topla gel, kalmasın artık engel” sloganıyla yürüttüğü “Mavi Kapak” kampanyasına katıldı. Yavuz Selim Mahallesi’nde dedesinin çay ocağında kapak toplamaya başlayan Dokgöz’e, müşterilerin yanı sıra çevredeki esnaf ve arkadaşları da destek çıktı.

Ömer Musab Dokgöz, topladığı 200 kilogram kapak karşılığında aldığı tekerlekli sandalyeyi, belediye ekipleriyle birlikte Esenler Ortopedik Engelliler Derneği’ne teslim etti. Dernek yönetimi, tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi Batmanlı Muharrem Bahçıvancı'ya ulaştırdı. Minik Ömer, engelli Muharrem'in hayallerini gerçek yaptı.

TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLSUN

Minik Ömer’in duyarlı davranışından çok etkilendiğini dile getiren Esenler Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Aziz Arkan, “Ömer Musab, küçük yaşına rağmen biriktirdiği kapaklar sayesinde almış olduğu tekerlekli sandalye ile bir engelli kardeşimizi sevindirdi. Tüm Türkiye’den “Mavi Kapak” projesine destek olmalarını istiyoruz. Ömer Musab gibi küçük yaşına rağmen sosyal sorumluluk projelerine dahil olan çocuklarımızın var olduğunu görmekten onur duydum” dedi.

İKİNCİSİNİ DE ALACAĞIM

Mavi Kapak kampanyasına büyük veya küçük herkesi davet eden Dokgöz, “Öğretmenlerimiz bir kapak toplama yarışı var, en çok kapak toplayan sınıfa tablet vereceğiz dediler. Ben önceden de kapak topluyordum.  Dedem, esnaf ve cami cemaati kapak toplamamda bana yardım etti. Batmanlı bir abiye tekerlekli sandalye hediye ettiğim için çok mutluyum. Kapak toplamaya devam ediyorum. İnşallah ikinci tekerlekli sandalyeyi de başka bir ihtiyaç sahibine hediye edeceğim” şeklinde konuştu.

Torunuyla birlikte “Mavi Kapak” kampanyasına destek olan Selahattin Dokgöz de yardımseverliğin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“İki senedir torunum Ömer ile birlikte kapak topluyoruz. Engelli bir arkadaşımıza tekerli sandalye aldık. Torunuma duyarlı davranışından dolayı hediye alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya teşekkür ediyorum”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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