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Mavi Kapak Umut Olmaya Devam Ediyor

Esenler Belediyesi’nin ‘Kapakları Topla Gel, Kalmasın Artık Engel’ sloganıyla yürüttüğü pet şişe mavi kapak toplama kampanyası kapsamında bugüne kadar 584 ton mavi kapak toplandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 11:45
Mavi Kapak Umut Olmaya Devam Ediyor
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Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün  ‘Kapakları Topla Gel, Kalmasın Artık Engel’ sloganıyla yürüttüğü pet şişe mavi kapak toplama kampanyası bu yıl da devam ediyor. Son olarak Sancaktepe Abdurrrahmangazi İmam Hatip Ortaokulu ve Pendik Çınardere Mahallesi Muhtarlığı yetkilileri Esenler Belediyesi’nin ‘Kapakları Topla Gel, Kalmasın Artık Engel’ kampanyasına destek oldu. Kampanya ile Pendik Çınardere Mahallesi Muhtarlığı, 375 kilogram, Sancaktepe Abdurrrahmangazi İmam Hatip Ortaokulu ise 285 kilogram kapak yardımında bulundu. Mavi kapaklar karşılığında muhtarlık ve okula ikişer adet manuel tekerlekli sandalye teslim edildi.

Kampanyada bugüne kadar 584 ton mavi kapak toplandı, 34’ü akülü olmak üzere 3 bin 224 adet tekerlekli sandalye engelli ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

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