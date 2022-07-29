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Kur’an Derslerine Sanat Molası

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), yaz Kur’an kursunda eğitim alan çocukları sanatla buluşturuyor. Ebru ve kaligafi eğitimi alan çocuklar, yeteneklerini keşfederek keyifli anlar yaşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2022 Cuma 11:33
Kur’an Derslerine Sanat Molası
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Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) ilçedeki camilerde eğim alan çocukları, sanatın renkli dünyasıyla buluşturuyor. Yaz Kur’an kursunda eğitim alan çocuklar, bir yandan dini bilgiler edinirken bir yandan da sanatsal becerilerini geliştiriyor. ESEV eğitmenleri tarafından verilen ebru ve kaligrafi dersleri, her gün farklı bir camide gerçekleşiyor.

BULUNDUKLARI YERİ TANIMALARINI SAĞLIYORUZ

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) eğitmenlerinden Kader Peker, “Esenler bünyesinde bulunan tüm camilerde yaz Kur’an kursunda eğitim alan bütün çocuklara sanatsal etkinlikler yaptırıyoruz. Tek tek camilere gidiyoruz. Etkinliklerimizde hem kendi sanat merkezimiz olan ESEV’i tanıtıp hem de çocuklara kaligrafi ve ebru eğitimi veriyoruz. Çocuklara aynı zamanda küçük hediyeler de takdim ediyoruz. Eğitimlerimizde cami içinden de örnekler verebiliyoruz. Örneğin camideki yazıların hangi türlerde yazıldığını soruyoruz. Tezhip ve çini sanatıyla ilgili bilgiler vererek bulundukları yeri tanımalarını sağlıyoruz. Etkinliğimiz yaz Kur’an kursları sona erene kadar devam edecek” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuklar etkinlikten bir hayli memnun. Çok mutlu olduklarını belirtiyorlar. Etkinliğimiz kapsamında en az bin 500 öğrencimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Alanında uzman hocalarımız tarafından verilen eğitimlerle bu yaz çocuklarımız için dolu dolu geçecek.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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