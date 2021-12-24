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İLK GENÇLİK ATEŞİ MİLLET BAHÇESİNDE YANDI

Esenlerli gençler, ilk kamp ateşini 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yaktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Aralık 2021 Cuma 12:17
İLK GENÇLİK ATEŞİ MİLLET BAHÇESİNDE YANDI
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Esenlerli gençler, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde kurulan gençlik kampında buluştu. Kamp ateşi etrafında, kamp sandalyelerinde, samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erhan Akcan ile bir araya gelerek isteklerini, önerilerini, hayallerini paylaştı.  

Gençlerin projelerini dinleyen Akcan, geleceğin onların fikirleriyle şekilleneceğini ve projeleri gerçeğe dönüştürmek adına yoğun çaba içerisinde olduklarını belirtti ve Esenler Belediyesi’nin gençler için yaptığı ve yapmayı planladığı hizmetler hakkında gençleri bilgilendirdi.

Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen buluşmada gençlere içlerini ısıtan sıcacık sahlep ikramı yapıldı ve internet paketi hediye edildi. İlk gençlik kampından memnuniyetle ayrılan gençler hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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