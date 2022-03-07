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Haramidere Cemevi Yenileniyor

Esenyurt’un Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan Haramidere Cemevi’nin binası, Esenyurt Belediyesi tarafından yenileniyor. Cemevi binasının yenilenmesini öngören “Ortak Hizmet” protokolü, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan arasında imzalandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 09:03
Haramidere Cemevi Yenileniyor
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Esenyurt’un en eski cemevlerinden biri olan Haramidere Cemevi’nin 30 yıllık binası, Esenyurt Belediyesi tarafından yeniden inşa edilecek. Oldukça eski olan bina için İTÜ tarafından depreme dayanıksız olduğu yönünde rapor verilmişti. 1 Mart’ta, Esenyurt Belediyesi’nde bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Cem Vakfı Başkanı Prof Dr. İzzettin Doğan, binanın yenilenmesini öngören “Ortak Hizmet” protokolünü birlikte imzaladı. 1993 yılında vatandaşlar tarafından imece usulüyle inşa edilen cemevi binası, mevcut haliyle hem talebi karşılayamaz durumda hem de depreme karşı risk taşıyor.

“BAŞKANIMIZ BÜYÜK DESTEK VERDİ”

Cemevi binasının mevcut haliyle ihtiyaçları karşılayamadığına dikkat çeken Haramidere Cemevi Başkanı Leyla Erdoğan Zafer, imzalanan protokolden dolayı mutluluğunu dile getirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelen uzmanların, ‘depreme karşı dayanıksız’ olduğuna dair rapor verdiğini hatırlatan Zafer, binanın yenilenmesi için adım atan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti. Zafer: “Şu an ihtiyaçları karşılamakta zorlanan, depreme karşı da risk taşıyan binamızın yenilenmesini ısrarla talep ettik. Sağ olsun Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt bize büyük bir destek verdi. Şu an sürecin en son aşamasına geldik. Cemevimizin yenilenmesi konusunda imzalar atıldı. Bundan sonraki süreçte başlama tarihi verilecek. Çok mutluyuz, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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