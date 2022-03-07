Halk Sağlığı İçin Rögarlar İlaçlanıyor

Halk sağlığına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden Esenyurt Belediyesi, kemirgen ve böceklerin artışını önlemek amacıyla cadde ve sokaklarda rögar ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve haşereye yönelik ilaçlama hizmetlerini teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personelle yürütüyor. İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü Dış Ekip Sorumlusu Doğan Ünal, Esenyurtlu vatandaşların sağlık ve rahatı için belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.