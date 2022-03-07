banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1.997,33
ALTIN
915,70
DOLAR
14,41
STERLİN
18,95
EURO
15,70
İBB Obeziteye de El Attı :Türkiye de 3 Kişiden 1’i Obez
İBB Obeziteye de El Attı...
Kedilerde Beslenme Takibi Oluşturmak
Kedilerde Beslenme Takibi Oluşturmak
Silahla Bir Afgan'ı Yaralayan Afgan Bıçaklanarak Öldürüldü
Silahla Bir Afgan'ı Yaralayan Afgan...
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış ve dayanışmadır”
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış...

Halk Sağlığı İçin Rögarlar İlaçlanıyor

Esenyurt Belediyesi, yaz aylarında kemirgen ve böceklerin artışını önlemek amacıyla ilçe genelinde rögar ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 09:15
Halk Sağlığı İçin Rögarlar İlaçlanıyor
banner171

Halk sağlığına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden Esenyurt Belediyesi, kemirgen ve böceklerin artışını önlemek amacıyla cadde ve sokaklarda rögar ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve haşereye yönelik ilaçlama hizmetlerini teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personelle yürütüyor. İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü Dış Ekip Sorumlusu Doğan Ünal, Esenyurtlu vatandaşların sağlık ve rahatı için belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haramidere Cemevi Yenileniyor
Haramidere Cemevi Yenileniyor
Esenler radyo akademisi’nde yeni dönem başlıyor!
Esenler radyo akademisi’nde yeni dönem başlıyor!
Türk İnsanın En Büyük Si̇lahı Sözcükleri̇di̇r
Türk İnsanın En Büyük Si̇lahı Sözcükleri̇di̇r
‘sabri̇ Reyi̇z’ Esenlerli̇ Gençlerle Buluştu
‘sabri̇ Reyi̇z’ Esenlerli̇ Gençlerle Buluştu
Tari̇hçi̇-yazar Yılmaz Öztuna Esenler’de Anıldı
Tari̇hçi̇-yazar Yılmaz Öztuna Esenler’de Anıldı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169