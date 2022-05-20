Gençli̇k Günleri̇’nde 100 Bi̇n Gençle Buluşacağız

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla düzenlediği etkinliklerle dolu ‘Esenler Gençlik Günleri’ni tanıttı. Gençlerin gönüllerince eğleneceği programda konserlerden yarışmalara, film gösterimlerinden spor söyleşilerine, doğa kampından klasik araba sergisine kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Herkesin kendisi için bir etkinlik bulacağı programın içeriğini Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu anlattı.

19 MAYIS’IN RUHU, 29 MAYIS’IN HEYECANIYLA DOLU BİR FESTİVAL OLACAK

‘Cumhuriyet tarihimizin en önemli taşı olan 19 Mayıs’ı, 29 Mayıs ile birleştirerek bu iki önemli noktada gençlerimizle buluşalım istedik’ diyerek konuşmasına başlayan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, şu sözleri söyledi:

“Kuruluştan kurtuluşa diyebileceğimiz, bizim tarihimiz açısından çok anlamlı bulunan iki tarihi birleştirerek 19 Mayıs’tan 29 Mayıs’a Gençlik Festivali düzenledik. İstedik ki bizim gençlerimiz 19 Mayıs’ın ruhu, 29 Mayıs’ın heyecanı itibariyle gençliklerinin hem anlamını hem de heyecanını yaşasınlar. Milli bayramlarımızı sadece okullarda yapmış olduğumuz törenlerle değil hep beraber toplumsal katılımla yapacağımız bir atmosferde yapmak istedik. Bir taraftan kültür, bir taraftan sanat, diğer taraftan teknoloji ve inovasyonla çağın dilini anlayarak geleceğe yolculuk yapabileceğimiz gençlerimizle aynı heyecanı paylaşmak istedik. Bunun için de 10 gün sürecek Gençlik Festivali bu anlamda çok kapsamlı bir proje haline geldi. Hedefimiz en az 100 bin gencimizle bir araya gelmektir. 100 bin gencimizle; konserlerde, sanatta, teknolojide bir araya geleceğiz. Türkiye’de bu konularda öncü kim varsa gençlerimizi onlarla bir araya getireceğiz. Sporun, sanatın, teknolojinin öncüleriyle buluşturacağız.”

DOLU DOLU BAŞLADI

Tanıtım toplantısının ardından ‘Gençlik Günleri’ etkinlik alanında parkur ve simultene etkinlikleri, karizma show, Ahmet Çalık Dünya Kupası 2. gün müsabakaları, fenomen ve gençlik söyleşileri, madalya hikâyeleri yapıldı.