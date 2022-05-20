banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.372,35
ALTIN
942,44
DOLAR
15,92
STERLİN
19,90
EURO
16,82
Zeytinburnu'nun Gençleri 19 Mayıs'ı Tuğçe Kandemir 'in Şarkıları İle Kutladı (VİDEOLU)
Zeytinburnu'nun Gençleri 19 Mayıs'ı Tuğçe...
Kaftancıoğlu ve Erdoğan davalarını örnek verdi: Düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
Kaftancıoğlu ve Erdoğan davalarını örnek...
Zeytinburnu 19 Mayıs Çelenk Sunma Töreninde CHP İlçe Başkanı Metin Doğan'ın Okçu İtirazı Damga Vurdu
Zeytinburnu 19 Mayıs Çelenk Sunma...
İmamoğlu: Gençlerin Hayallerini Burada Kurabildiği Bir Ülke Diliyorum
Son Dakika
İmamoğlu: Gençlerin Hayallerini Burada Kurabildiği...

Gençli̇k Günleri̇’nde 100 Bi̇n Gençle Buluşacağız

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Mayıs İstanbul’un Fethi kapsamında hazırlanan‘Gençlik Günleri’ni tanıttı. Göksu, “ Bu 10 günde en büyük amacımız 100 bin gencimizle buluşarak iki bayramı kutlamak” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mayıs 2022 Cuma 17:14
Gençli̇k Günleri̇’nde 100 Bi̇n Gençle Buluşacağız
banner171

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla düzenlediği etkinliklerle dolu ‘Esenler Gençlik Günleri’ni tanıttı. Gençlerin gönüllerince eğleneceği programda konserlerden yarışmalara, film gösterimlerinden spor söyleşilerine, doğa kampından klasik araba sergisine kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Herkesin kendisi için bir etkinlik bulacağı programın içeriğini Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu anlattı.

19 MAYIS’IN RUHU, 29 MAYIS’IN HEYECANIYLA DOLU BİR FESTİVAL OLACAK

‘Cumhuriyet tarihimizin en önemli taşı olan 19 Mayıs’ı, 29 Mayıs ile birleştirerek bu iki önemli noktada gençlerimizle buluşalım istedik’ diyerek konuşmasına başlayan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, şu sözleri söyledi:

“Kuruluştan kurtuluşa diyebileceğimiz, bizim tarihimiz açısından çok anlamlı bulunan iki tarihi birleştirerek 19 Mayıs’tan 29 Mayıs’a Gençlik Festivali düzenledik. İstedik ki bizim gençlerimiz 19 Mayıs’ın ruhu, 29 Mayıs’ın heyecanı itibariyle gençliklerinin hem anlamını hem de heyecanını yaşasınlar. Milli bayramlarımızı sadece okullarda yapmış olduğumuz törenlerle değil hep beraber toplumsal katılımla yapacağımız bir atmosferde yapmak istedik. Bir taraftan kültür, bir taraftan sanat, diğer taraftan teknoloji ve inovasyonla çağın dilini anlayarak geleceğe yolculuk yapabileceğimiz gençlerimizle aynı heyecanı paylaşmak istedik. Bunun için de 10 gün sürecek Gençlik Festivali bu anlamda çok kapsamlı bir proje haline geldi. Hedefimiz en az 100 bin gencimizle bir araya gelmektir. 100 bin gencimizle; konserlerde, sanatta, teknolojide bir araya geleceğiz. Türkiye’de bu konularda öncü kim varsa gençlerimizi onlarla bir araya getireceğiz. Sporun, sanatın, teknolojinin öncüleriyle buluşturacağız.”

DOLU DOLU BAŞLADI

Tanıtım toplantısının ardından ‘Gençlik Günleri’ etkinlik alanında parkur ve simultene etkinlikleri, karizma show, Ahmet Çalık Dünya Kupası 2. gün müsabakaları, fenomen ve gençlik söyleşileri, madalya hikâyeleri yapıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenlerli̇ler Spora Doyacak
Esenlerli̇ler Spora Doyacak
Ödünç Evi̇’nde Keyi̇fler Yeri̇nde!
Ödünç Evi̇’nde Keyi̇fler Yeri̇nde!
Âşık Mahzuni̇ Şeri̇f Türküleri̇yle Anıldı
Âşık Mahzuni̇ Şeri̇f Türküleri̇yle Anıldı
Esenler'de festival tadında gençlik günleri!
Esenler'de festival tadında gençlik günleri!
Çölyak Hastalarına Gıda Desteği
Çölyak Hastalarına Gıda Desteği

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169