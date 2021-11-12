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Gençlere İnternet Sürprizi

Esenler Belediyesi gençlere, her an her yerde karşılarına çıkarak internet hediye ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 09:43
Gençlere İnternet Sürprizi
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Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, her pazartesi günü
1.000 gence 1 hafta geçerli ücretsiz 2 GB internet dağıtıyor. “Sendromsuz
Pazartesi Sloganı” ile yola çıkılan projede Esenler Belediyesi çalışanları sokak
sokak gezerek gençlere internet hediye ediyor.
Pazartesi dopingiyle haftaya başlayan gençler, proje hakkında olumlu
görüşlerini dile getirdi. “Pazartesi sürprizi” olarak adlandırdıkları proje için
emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.11.2021 09:47
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