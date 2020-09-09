Genç Yetenekler Keşfedildi Eğitimler Başladı

Esenler’deki gençlerin spor, kültür, sanat ve bilim alanlarındaki yeteneklerini keşfederek, bu yetenekleri doğrultusunda hayata hazırlanmalarını amaçlayan "Genç Yetenek" projesinde yetenek keşifleri tamamlandı. Esenler Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hayata geçirdiği projeyle yetenekleri keşfedilen gençler, ilgi duydukları spor dallarında eğitim almaya başladılar.

YETENEKLERİNE GÖRE EĞİTİM ALIYORLAR

Yetenek taraması yapılan gençlerin arasından seçilen 220 öğrenci wushu taolu, badminton, masa tenisi, satranç ve okçuluk alanında eğitim alıyorlar. Haftanın belirli günlerinde yapılan eğitimlerde uzman eğitmenler öğrencilerle birebir ilgileniyor. Ayrıca proje kapsamında öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla da kitap okuma grupları kuruldu.

AÇIK HAVADA KONDİSYON ÇALIŞMASI

Pandemi sebebiyle toplu branşlarda eğitim alacak öğrenciler henüz eğitimlerine başlamadı ancak kondisyonlarının düşmemesi için bu öğrencilere her hafta kros çalışması düzenleniyor. Florya Atatürk Ormanı’nda açık havada gerçekleştirilen çalışmalarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Kros çalışması öncesinde ormanda antrenman yapan öğrenciler doğa ile iç içe vakit geçiriyorlar.