Esgep İle Esenler’de 28 Tekstil Atölyesi İyileştirildi

Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Çalışma Şartlarının İyileştirmesi Projesi çerçevesinde Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, atölyeleri iyileştirilen Esenlerli tekstilcilerle Esenler Gençlik Merkezi’nde bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı aracılığıyla uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde finanse edilmekte olan Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Çalışma Şartlarının İyileştirmesi Projesinin hazırlık aşamasında, başvuruda bulunan ve uygun kriterleri taşıyan atölyelere yönelik planlama çalışması yapıldı. Yaklaşık 1.5 milyon liralık proje çerçevesinde bugüne kadar 28 tekstil atölyesi ve tekstil işçileri için sağlığı ve güvenliği konusunda risk analizi raporları çıkarıldı. Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesinin yanı sıra Atölyelerin ışıklandırma, havalandırma imkânlarını geliştirme, dinlenme alanları, duş, tuvalet gibi işçi sağlık ve konforuna ilişkin alt yapıları iyileştirildi.

Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Esenler Turgut Reis Anadolu ve Teknik Lisesi’nde bulunan moda tasarımı ve tekstil laboratuvarlarının teknolojik olarak ihtiyaç duyulan cihaz ve yazılımları tedarik edildi. 4 adet ışıklı çizim masasını Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne; kalıp hazırlama ve triko deseni yazılımını ise Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne teslim edildi. Programda tekstil atölyelerine hediye olarak çay makinesi verildi.

"SADECE İSTANBUL DEĞİL DÜNYAYI GİYDİRİYORUZ"

Sadece İstanbul’u değil dünyayı giydirdiklerini dile getiren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Biz mümkün olduğu kadar tekstil atölyelerinin değiştirilmesiyle ilgili devletin imkânlarını ortaya koyan bir çalışma ortaya koymamız gerekir. Bu çerçevede bir proje hazırlama yaparak Kalkınma Ajansı’na sunduk. Kalkınma Ajansı da bu projeye destek verme konusunda olumlu baktılar. Gerçekten pandemi şartları olmasaydı bu performans çok daha yüksek performans seyrederdi. Bu aslında bir başlangıç. Esenler’de şu anda tekstil atölyelerine girdiğinizde dünyanın en önemli markalarını yapıldığını görüyorsunuz. Sadece İstanbul değil dünyayı giydiriyoruz" diye konuştu.

TEKNOKENT TEMELİNİ 19 AĞUSTOS’TA ATIYORUZ

Teknokent’in temelini 19 Ağustos’ta atılacağını duyuran Esenler Belediye Başkanı Göksu, "Biliyorsunuz Esenler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle akıllı kent olarak Teknokent ilan edilen tek ilçedir. Şimdi 19 Ağustos’ta temelini atıyoruz. Yeter ki gelin, tekstil gelişimi için ben AR-GE kuruyorum deyin. 19’unda Allah nasip ederse temelini atacağız, 6-7 ay sonra bitireceğiz. Sonra ikinci etabını yapacağız. 2. Teknokent’te çalışacak beyaz yakalı sayısı 35 bin kişi. Burada ilk etapta çalışacak olan kişi sayısı binin üzerinde" ifadelerini kullandı.