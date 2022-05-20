Esenlerli̇ler Spora Doyacak

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Esenler Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği “Spor Her Yerde” projesi başladı. 1 yıl boyunca sürecek projede 7’den 70’e herkese sporu sevdirmek ve sağlıklı bir yaşam için spora davet etmek amaçlanıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Davutpaşa ve Menderes Mahallelerinde başlayan etkinliklere, Esenlerliler ciddi bir katılım sağladı. Yaklaşık 1.500 kişinin katılımıyla yapılan spor dolu günlerde keyifli anlar yaşandı. Çocuklar kurulan okçuluk, mini körling, basketbol, oturarak futbol, mini golf, futbol şut becerisi parkurları, mini survivor ve palyaço gösterileri ile doyasıya eğlendi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)