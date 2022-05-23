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Esenlerli gençlerin açık havada konser ve sinema keyfi!

Esenlerli gençler, “Esenler Gençlik Günleri” kapsamında 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde önce Resul Aydemir konseriyle coştu, ardından açık havada "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmini izleyerek sinema keyfi yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:20
Esenlerli gençlerin açık havada konser ve sinema keyfi!
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“Misal” mahlaslı başarılı rapçi Resul Aydemir, “Esenler Gençlik Günleri”nde verdiği konserde gençlerle sevilen şarkılarını seslendirdi. Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün gençler için hazırladığı, gençler arasında sosyal medyada viral olan, Resul Aydemir’in sözlerini yazdığı “Bi’ Adım Öne Çık” adlı şarkısını da hep bir ağızdan söylediler.

KONSERDEN SONRA NAİM’İ SEYRETTİLER

Gençler konserin ardından milli gururumuz Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan ve izlenme rekorları kıran "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmini, açık havada seyretti.

HAFTA SONU RENKLİ ETKİNLİKLERE SAHNE OLDU

“Esenler Gençlik Günleri”nde bu hafta sonu futboldan tekvandoya, basketboldan satranç turnuvasına çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi. Parkur ve simultane etkinliklerinin yer aldığı festivalde; Rıza Esendemir, İsmail Cesur, Suat Köçer, Salim Sarıyıldız, Serdar Gökalp, Hakkı Alkan, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Abdullah Ceylan ve Murat Soner gençlerle sohbet etti. Açık havada klasik araçlar sergilendi ve akşamında “Adanış: Kutsal Kavga” filmi dev ekranda izlendi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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