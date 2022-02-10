ESENLERLİ GENÇLER ABDÜLHAMİD HAN’IANDI

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün gençlere yönelik düzenlendiği “Sultan Abdülhamid’i Anma ve Anlama” programı, Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşti.

Programa; Sultan Abdülhamid Han’ın 4. kuşak torunu Nurhan Osmanoğlu, tarihçi yazar Dr. Ahmet Anapalı ve onur konuğu Osmanlı hanedan ailesi reisi Sultan Abdülhamid Han’ın 3. kuşak torunu Şehzade Harun Osmanoğlu Efendi katıldı.

MEMLEKET HASRETİ ÇEKTİLER

Program, hanedan reisi Şehzade Harun Osmanoğlu’nun duasıyla başladı. Tarihçi Ahmet Anapalı, Sultan Abdülhamid Han’ın yıkılmakta olan iflas etmiş Osmanlı Devleti’ni uyguladığı siyasi ve ekonomik politikalarla 33 yıl boyunca nasıl ayakta tuttuğunu, kimlere karşı nasıl mücadele ettiğini, Doğu ve Batı arasındaki ilişkiyi nasıl dengelediğini, nasıl bir denge politikası izlediğini anlattı. Sultan Abdülhamid Han’ın 4. kuşaktan torunu olan Nurhan Osmanoğlu ise hanedan sürgününden sonra hanedan ailesinin yaşadığı sıkıntıları, hissettikleri memleket hasretini ve Türkiye’ye döndükten sonra yaşadıklarını gençlerle paylaştı.

Nurhan Osmanoğlu’nun dedesinin ve babasının aile içerisinde anlattığı hikâyelere de yer verilen program, Sultan Abdülhamid Han için okunan dualarla sona erdi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)