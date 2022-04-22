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Esenler’i̇n Geleceği̇ni̇ Uyum İçi̇nde Kurguluyoruz

Esenler protokolü iftarda buluştu. İftar programında konuşan Esenler Belediye Başkanı Göksu, Esenlerliler ile şehri yönetenlerin uyum içinde şehrin geleceğini kurguladıklarını söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Nisan 2022 Cuma 09:16
Esenler’i̇n Geleceği̇ni̇ Uyum İçi̇nde Kurguluyoruz
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Esenler ilçe protokol iftarı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun ev sahipliğinde Esenler Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. İftara; Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Müftüsü Osman Yazıcı, Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Esenler AK Parti İlçe Başkanı Umut Özkan ve bazı siyasi parti ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Kaymakamlık ve belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları, imamlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ESENLERLİLER VE ŞEHRİ YÖNETENLERİN BİR AHENGİ VAR

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar yemeğine katılanlarla tek tek sohbet eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Esenler’in geleceğini inşa eden kurumların şehrin insanıyla bir uyumu olduğunu belirten Göksu, “Esenler’de bürokrasi de kendi içinde bir uyumu, ahengi, estetiği barındırıyor. Şehrin geleceğini kurgularken bu uyumla hareket ediliyor ve bu da Esenler için anlamlı bir bütünlüğü temsil ediyor. Bu şehir bize emanet. Bu emanetin hakkını yerine getirmemiz için sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Çocuklarımızın geleceğini inşa ediyoruz. Bunun için sorumluluğumuz çok fazla ve biz bu sebeple çok gayretli olmalıyız. Hepimiz kendi üstümüze düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz, şehrimizi geliştirmek için daha da gayret edeceğimizi biliyorum. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Göksu, iftar programına katılan herkesin Ramazan ayını da tebrik etti.

HEPİMİZ ÇALIŞMALARIMIZDAN SORUMLUYUZ

Esenler Kaymakamı Adil Karataş ise “Hepimiz yaptıklarımızdan, çalışmalarımızdan sorumluyuz. Allah bize taşıyamayacağımız yük vermesin. Hepimiz Esenler için güzel işler yapmaya devam edelim. Kadir Gecenizi şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Esenler protokolü hep birlikte iftar yaptı. İftar programı, Esenler Müftüsü Osman Yazıcı’nın duasıyla son buldu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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