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Esenlerde’de Bisiklet Severler Yolda Kalmayacak!

Esenler Belediyesi, bisiklet kullanımın yaygınlaştırılması, daha sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet sürerken yaşanabilecek olumsuzluklara anlık çözümler üretilmesi amacıyla ilçenin birçok noktasına bisiklet tamir istasyonları kurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Nisan 2022 Cuma 08:52
Esenlerde’de Bisiklet Severler Yolda Kalmayacak!
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Esenlerliler, ‘Bisiklet Bakım İstasyon’larıyla kendi bisikletlerini rahatlıkla tamir edebilecek ve bakımını yapacak. Esenler’in 15 ayrı noktasına kurulan istasyonlarla kimsenin bisiklet keyfi yarıda kalmayacak ve ertelenmeyecek. Bisikletin temel onarımlarını ve bakımını gerçekleştirmek için gerekli tüm araçları içeren istasyonla, tüm fren ve vites ayarları yapılıyor ve değiştiriliyor.

İSTASYONUN İÇİNDE YOK YOK

Bisiklet kullanımı esnasında karşılaşılan teknik sıkıntıların anında çözülebilecek bisiklet tamir istasyonunun içinde; kullanıma hazır alyan takım seti, anahtar takımı, tornavida takımı, lastik söküp takmak için tekerlek levyeler, şişirme pompası, sadece bisiklet kullanımına uygun pedal anahtarı bulunuyor.

15 Farklı Noktada Bulunan Bisiklet Bakım İstasyonları:

Menderes Parkı, Yavuz Selim Parkı, Anne Çocuk Kampüsü (Çocuk Sokağı), Fevzi Çakmak Parkı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi, Sezai Şengör Parkı, Tuna Mahallesi Parkı, Dörtyol Meydan, Esenler Bölge Parkı, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim Parkı, 15 Temmuz Gençlik Merkezi Önü, 15 Temmuz Ödünç Evi Yanı, 15 Temmuz Ana Kapı Girişi, Oruç Reis Parkı, Turgut Reis Parkı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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