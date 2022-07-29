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Esenler’de Yaz Akşamları Başladı!

Esenler Belediyesi, uzun geçen yaz akşamlarını bu yıl da bir dizi etkinlikle renklendirecek. Esenlerliler bu yaz konserler, açık hava tiyatro festivali ve yazlık sinema ile keyifli saatler geçirecek. “Esenler Yaz Akşamları” programının ilki İlker Yakın konseriyle başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2022 Cuma 11:30
Esenler’de Yaz Akşamları Başladı!
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Kültür ve sanatın başkenti Esenler, her yıl olduğu gibi bu yaz mevsimini de birbirinden güzel etkinliklerle taçlandıracak. Konserler, açık hava tiyatro festivali ve yazlık sinema ile Esenler’in dört bir yanı müzik ve eğlenceye doyacak. Esenler sakinlerine açık havada sinema keyfi yaşatacak yazlık sinema 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde, Açık Hava Tiyatro Festivali ise Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşecek.

MİNİKLER DE UNUTULMADI

Esenler Yaz Akşamları, Albayrak Spor Kompleksi’nde gerçekleşen İlker Yakın konseriyle start verdi. 7’den 70’e herkesin katıldığı konserde Yakın, en sevilen parçaları seslendirdi. Konserde minikler de unutulmadı. Çocuklara özel ikramların yapıldığı konser dizisi, Esenler’in farklı sokaklarında devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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