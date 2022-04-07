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Esenler’de Ramazan’a Özel ‘i̇hya Sergi̇si̇’

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), Peygamber Efendimiz (SAV)’in hadis-i şerifleri ve dualarından oluşan kaligrafik eserleri, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Ramazan ayına özel hazırlanan “İhya” adlı sergi için konuşan kaligrafi sanatçısı Şeyma Karagöz, “Eserleri ümmete hediye etme niyetiyle yazdım” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Nisan 2022 Perşembe 15:50
Esenler’de Ramazan’a Özel ‘i̇hya Sergi̇si̇’
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Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), Peygamber Efendimiz (SAV)’in hadis-i şeriflerinden oluşan “İhya” adlı sergiyi sanatseverlerin ilgisine sundu. Ramazan ayına özel olarak hazırlanan sergide, kaligrafi sanatçısı Şeyma Karagöz’ün 32 eseri yer alıyor.  Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde kapılarını açan sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

İNSANLARA FAYDALI OLMAK İSTEDİM

9 yıldır kaligrafi sanatıyla uğraştığını belirten Şeyma Karagöz, “Geçen yıl takvim yapılmak üzere bir teklif almıştım. Takvim üzerinden devam ederek bir sergi yapılması da teklif edildi ve çalışmalarımıza başladık. Bu benim için çok güzel bir fırsattı. Her güne bir hadis-i şerif olması beni çok heyecanlandırdı. Eserleri Türkçe yazdığım için bu sergi, insanlara faydalı olabilecekti. Bu motivasyonla eserleri yazdım ve eserlerin altına imzamı atmadım. Eserleri yazarken şu niyeti taşıdım: ‘Ya Rabbi bunu yazan ben değilim yani senin elinle bunu bana nasip et. İnsanlara faydalı olmayı nasip et. Ben de imza atmayayım.’ Bu düşünce beni çok duygulandırdı. Ben aslında ümmete hediye etme niyetiyle yazdım. Sergideki eserler, tamamen Peygamber Efendimiz (SAV)’in hadis-i şerifleri ve Ramazan’a özel yaptığı dualardan oluşuyor. Örneğin, ‘Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Ademoğlu’nun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesna o benimdir. Onun mükafakaatını verecek olan da benim. Canım elinde olan Allah’a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan daha güzeldir’gibi. Bunları yazmak beni çok etkiledi. Eserlerde italik, brush, gotik, ruling gibi farklı yazı tekniklerini kullandım. Eserleri yaklaşık iki hafta gibi kısa bir sürede tamamladım”  ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kaligrafi sanatı cismani aletler ile ruhumuzun, yansımasıdır. Yani ruhu dışa yansıtmaktır. Merkezinde hakkı aramak olmalıdır. Kaligrafi bizi eğiten bir sanattır. Kaligrafi sanatı ile her ne kadar güzelin peşinde olunsa da mükemmellik ancak Allah’a mahsustur.

 KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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