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Esenler radyo akademisi’nde yeni dönem başlıyor!

Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Esenler, geleceğin radyo programcılarını yetiştirmeye devam ediyor. Yeni döneme kayıt olmak isteyen gençler, esevkayit.com adresi üzerinden 1-7 Mart tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Mart 2022 Salı 09:23
Esenler radyo akademisi’nde yeni dönem başlıyor!
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Farklı alanlarda verdiği eğitim programlarıyla gençlerin yeteneklerini keşfetmesini sağlayan Esenler Belediyesi, 2. Esenler Radyo Akademisi’ne ev sahipliği yapacak. 5 hafta sürecek eğitim programında 19-29 yaş aralığında radyo programcısı olma hayali olan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençler, sektörün duayen isimleriyle bir araya gelme fırsatı yakalayacak. Yeni dönemde de mezun olan öğrencilere ulusal ve yerel radyolarda staj yapma imkânı sağlayacak akademi, ücretsiz olarak gerçekleşecek.

SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN EĞİTİM

Esenler Radyo Akademisi’nde ‘Reklam ve Satış Pazarlama’ eğitimini Saran Grup’tan Mutafa Kıyıcıoğlu, ‘Radyo Programcılığı’ Radyo 34’ten Sarı Şeker Sema, ‘Podcast ve Prodüksiyon’ Radyo Viva’dan Vural Özkan, ‘Haber Yazma Tekniği ve Diksiyon’ Radyo Trafik’ten Kerim Öztürk, ‘Kurumsal İletişim ve Yöneticilik’ eğitimi ise Radyo D Yayın Yönetmeni Fatih Uslu tarafından verilecek.

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