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Esenler'de festival tadında gençlik günleri!

Esenler Belediyesi, “Esenler Gençlik Günleri”nde gençleri 10 gün boyunca unutamayacakları etkinliklerle buluşturacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:37
Esenler'de festival tadında gençlik günleri!
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Esenler Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği etkinliklerle dolu “Esenler Gençlik Günleri” gençlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Heyecan dolu yarışmalar ve oyun alanları, renkli gösteriler, film gösterimleri, imza buluşmaları, sergiler, madalya hikâyeleri, tecrübe paylaşımları ve sevilen isimlerle söyleşilerin yapılacağı “Esenler Gençlik Günleri”nin her dakikası dolu dolu geçecek.

EĞLENCE ZİRVE YAPACAK!

19 – 29 Mayıs tarihleri arasında konserlerden stantlara, kamplardan buluşmalara kadar pek çok aktivitenin yer alacağı “Esenler Gençlik Günleri”nde; yazar, spor, ekonomi, sanat, teknoloji, sosyal medya, fenomen, madalya söyleşileri düzenlenecek. Etkinlikler, go-kart, paintball, yamaç paraşütü, e-spor turnuvaları, satranç turnuvaları, maratonlarla renklenecek.

SEVİLEN SANATÇILAR KONSER VERECEK

“Esenler Gençlik Günleri”nde, gençlerin hep bir ağızdan sevilen şarkılara eşlik edeceği 4 adet de konser gerçekleşecek. Murat Kekilli, Resul Aydemir, Tuğçe Kandemir ve Tuğkan konserleriyle Esenlerli gençler coşup eğlenecek. Konserler farklı günlerde, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde, saat 20.00’de başlayacak.

MİLLİ GURURLARIMIZ YOL GÖSTERECEK

Esenlerli gençler, hafta boyunca ülkemizin gururu olan ve gerçekleştirdiği işlerle adından söz ettiren isimlerle de buluşacak. Selçuk Bayraktar, Yılmaz Vural, Kahraman Tazeoğlu, Hakkı Alkan, Murat Soner gençlere yol gösterecek. Spor Söyleşileri’nde ise milli gururlarımız Emre Belözoğlu, Nihat Kahveci ve Oğuz Savaş, gençlerle spor konuşacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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