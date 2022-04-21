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Dünya Çocukları Vali̇ Yerli̇kaya’yı Zi̇yaret Etti̇

13. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında 9 ülkeden Türkiye’ye gelen çocuklar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti. Yerlikaya’ya barış ekmeği ikram edip hediyelerini takdim eden çocuklar, yöresel çalgılarıyla müzik ziyafeti yaşattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2022 Perşembe 13:37
Dünya Çocukları Vali̇ Yerli̇kaya’yı Zi̇yaret Etti̇
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Esenler Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 13. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, renkli anlara sahne olmaya devam ediyor. Festival kapsamında Esenler’e gelen çocuklar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti. Keyifli dakikaların yaşandığı ziyarette çocuklar, Yerlikaya’ya barış ekmeği ikram edip ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti. Geleneksel kıyafetleriyle görsel şölen sunan çocuklar, yöresel çalgılarla kulakların pasını sildi. Ziyaret sonunda çocuklar, Vali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

SİZLERİ BÜYÜK BİR ONURLA MİSAFİR EDİYORUZ

Ziyarete katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çocuklarla yakından ilgilenerek festivalin önemine değindi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise ziyaretten memnuniyetini dile getirerek “23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Böyle anlamlı, milli iradenin temsil edildiği, yüce çatının açılışı bizim evlatlarımıza, çocuklarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildi. Ruhu şad olsun. Bu hafta hep çocuklarımızla, bu sevinç, bu bayram çok farklı olarak ülke sathında kutlanıyor. Gönül coğrafyamızdaki siz kıymetli kardeşlerimizi İstanbulumuzda, Esenlerimizde büyük bir onurla misafir ediyoruz. Barış Ekmeği Festivali ile kendi ülkenizden gelen unlar, sular çok muazzam dualarla, iyi dilek temennileriyle ekmek hamuru yoğruluyor. Daha sonra orada barış ekmeğimizi pişiriyoruz ve oradan sizlerin güzel kalpleri ve o güzel sesleriyle Esenler’imizden İstanbul’a, buradan da tüm dünyaya insanlığın barış ve huzur ortamında yaşaması için hiçbir yerde savaşın, zulmün olmaması için ötekileşmenin, ayrışmanın olmaması için hem dua ediyoruz hem temennide bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN AĞLAMASINI İSTEMİYORUZ

Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz sizlerden ve sizlerin şahsında çocuklarımızın geleceğinden çok daha ümitliyiz. Biz Ukrayna’da çocukların ağlamasını istemiyoruz. Ama Myanmar’da da, Filistin’de de kendi gönül coğrafyamızda da olsun olmasın hiçbir yerde başta çocuklar olmak üzere annelerin velhasıl insanlığın savaşla imtihan edilmesini istemiyoruz. Savaşın kazanını olmaz. Savaşın en büyük kaybedeni sivillerdir.”

Yerlikaya, çocukların festivale renk kattığını dile getirerek “İstanbulumuza, Esenlerimize hoş geldiniz. Çok güzel bir festivale renk kattınız. Yüreğimize su serptiniz. Ben öncelikle sizin şahsınızda ailelerinize, anne ve babalarınıza, bütün akrabalarınıza, aynı zamanda kendi ülkemizdeki bütün vatandaşlarımıza İstanbulumuzun selamlarını iletiyorum. Barış Ekmeği Festivali’ni 13. kez büyük bir sabırla düzenleyen kıymetli başkanımız Mehmet Tevfik Göksu’ya, onun kıymetli ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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