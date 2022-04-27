Çölyak Hastalarına Gıda Desteği

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Esenler Belediyesi, Çölyak Hastaları Derneği’nin Esenler’de belirlediği çölyak hastalarına Ramazan ayında alışveriş desteğinde bulundu. Esenler’deki 104 çölyak hastasının yaşadığı aileye, içinde 800 TL olan alışveriş kartı verdi. Verilen kartla, makarna, un, kurabiye, kek, kakao, bebe bisküvisi gibi gluten içermeyen ürünleri bulmakta zorluk çeken çölyak hastaları, diledikleri yerden alışveriş yapabiliyor.

NADİR HASTALIKLARA ARALIKSIZ DESTEK!

Esenler Belediyesi, geçtiğimiz Ramazan ayında da ilçedeki çölyak hastalarına glutensiz gıda kolisi dağıtmıştı. Çölyak hastaları için rutin olarak gıda destekleri devam ederken 15 Temmuz Millet Bahçesi’ndeki Şifa Evi’nin içinde bulunan Nadir Kafe’de, nadir hastalıkları bulunan hastalar için kendi rahatsızlıklarına özgü gıdalar bulunuyor. Çölyak hastaları da, Nadir Kafe’den glüten içermeyen gıdalar alabiliyor ve kişisel gelişim hizmetlerinden de faydalanabiliyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)