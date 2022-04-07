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ARGUN:  Bu Yıl Türkiye’den Hacca Gidişler Olabilir

İlahiyatçı Fatih Savaş’ın sunumuyla Şehir Ekranı TV’de izleyiciyle buluşan İftarı Beklerken programı, Ramazan coşkusunu evlere taşıyor. Programa konuk olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun bir müjdeyi paylaşarak “Henüz resmi açıklamalar yapılmadı ama bizim edindiğimiz intiba bu sene inşallah Türkiye’den de hacca gidişler olacak” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Nisan 2022 Perşembe 15:48
ARGUN:  Bu Yıl Türkiye’den Hacca Gidişler Olabilir
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11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimini Şehir Ekranı TV’ye taşıyan Esenler Belediyesi, bu aya özel olarak hazırladığı özel içerikleri izleyicilerin ilgisine sunuyor. İlahiyatçı Fatih Savaş’ın sunumuyla Şehir Ekranı TV’de ekranlara gelen İftarı Beklerken programı, önemli konu ve konuklarıyla Ramazan ayı boyunca her akşam izleyiciyle buluşacak. Savaş’ın ilk günkü konuğu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ile Klasik Türk Müziği Sanatçısı ve neyzen Ender Doğan oldu. Büyük Çamlıca Camii İmam-hatibi Yunus Balcıoğlu ise Kur’an-ı Kerim tilavetiyle gönüllere huzur verdi.

HAZIRLIKLARIMIZI BAŞLATTIK

Dr. Selim Argun, pandemi sürecinin oldukça zor geçtiğini belirterek  “İki yıl hakikaten zor geçti. Camilerimiz mahzun ve buruk kaldı. Bu süreçte kayıplarımız oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Bütün insanlığı esir alan bir pandemi süreci yaşadık. Belki de insanlık tarihinin daha önce tecrübe etmediği bir hadiseydi. Din eğitimi ve örgün eğitimde paradigmaların değiştiği bir döneme girildi. Artık bu sürecin yavaş yavaş sonuna geldiğimizin önemli işaretleri var. Kudüs-i Şerif ve Mekke-i Mükerrem’in mahzunluğundan da bahsetmek gerekir. İnşallah, ümit ediyoruz henüz resmi açıklamalar yapılmadı ama bizim edindiğimiz intiba bu sene Türkiye’den de hacca gidişler olacak. Bizler resmi açıklama olmasa bile olacakmış gibi hazırlıklarımızı başlattık”  ifadelerini kullandı.

KUR’AN İLE İLİŞKİLİ OLAN HER ŞEY KIYMETLİDİR

Kur’an-ı Kerim ve Ramazan arasında birebir ilişki olduğunu kaydeden Argun, “Efendimize Kur’an-ı Kerim indirildiği için Hatem-ül Enbiya olmuştur. Kadir Gecesi’nde Kur’an-ı Kerim toptan indirildiği için bin aydan daha hayırlı bir ay olmuştur. Ramazan ayı, Kur’an-ı Kerim’de geçen tek ay olduğu için Kadir Gecesi de gece olarak Kur’an-ı Kerim’de geçen tek gecedir. Dolayısıyla burada aslında zamana kıymet veren zamanın sahibidir. Cenab-ı Allah bize Ramazan ayını diğer ayların daha fevkinde, daha üstünde bir kıymete haiz olduğunu ifade ediyor. Öyleyse tüm bunların sonucunda bir hüküm cümlesine varmamız gerekiyor: Şu hayatta Kur’an-ı Kerim ile ilişkilendirilen her şey kıymetlidir” diye konuştu.

HAYATIN BÜTÜN SAHALARINA NÜFUZ EDİYOR

Klasik Türk Müziği Sanatçısı ve neyzen Ender Doğan ise Ramazan-ı Şerif’in hayatın bütün sahalarına nüfuz eden bir ruhaniyet barındırdığını söyleyerek “Ramazan, eşyaya ve insanın varlığına, psikolojisine tek tek nüfuz ediyor. Hatta Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir kitabında ‘Ramazan-ı Şerif geldiği zaman sokaklar, ağaçlar, taşlar bir başka hale bürünür’ diye ifade eder. Gerçekten o ruhaniyet tüm varlık üzerinde kendini gösteriyor. Umarım hakkıyla idrak ederek Ramazan’da ihya oluruz” dedi. Seslendirdiği eserlerle kulakların pasını silen Doğan,  ardından akşam ezanını okudu. Programda çekilişle bir kişiye Ramazan sepeti, bir kişiye de tablet bilgisayar hediye edildi. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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